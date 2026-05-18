Die Kuhherde, die am Sonntagmittag in Osttirol ein Ehepaar angegriffen und die Frau (67) getötet und ihren Ehemann (65) schwer verletzt hat, hat nur wenige Stunden zuvor bereits einen anderen Mann attackiert. Das bestätigt Jakob Ebner, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant von Lienz.

Am Montag hat sich dieser Mann bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er im selben Weidegebiet von Kühen „angerempelt und zu Boden gestoßen“ wurde. Das Opfer fuhr nach dem Vorfall ins Krankenhaus Lienz, dort wurde der Bruch zweier Rippen festgestellt. Nach ersten Ermittlungen war der Einheimische am Sonntag von Lienz in Richtung Oberlienz spaziert, als es gegen 9.25 Uhr zu der Attacke gekommen ist. Der Mann gab laut Polizei an, dass auch Mutterkühe in der Herde waren – eine mögliche Erklärung für die Aggressivität der Tiere.

Tödliche Tragödie

Nur drei Stunden später kam es in dem Weidegebiet südlich des Flusses Isel zur Tragödie: Wie berichtet, war ein Ehepaar aus Osttirol in dem als Weide ausgeschilderten Bereich unterwegs, zu Fuß und ohne Hund. Gegen 12.30 Uhr wurden die beiden plötzlich von mehreren Kühen attackiert. Dabei wurde die Frau (67) so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstorben ist.

Ihr Ehemann (65) wurde ebenfalls schwer verletzt. Dennoch konnte er noch via Notruf die Einsatzkräfte alarmieren. Der 65-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik nach Innsbruck geflogen. Dort wird er auf der Intensivstation versorgt, so Johannes Schwamberger, Sprecher der Tirol Kliniken am Montag „Der Patient ist schwer verletzt, aber in stabilem Zustand.“ Er wird im Laufe des Montags von der Intensiv- auf eine Beobachtungsstation verlegt und ist laut Klinik „komplett außer Lebensgefahr“.

Einziger Zeuge

Aufgrund seiner Verletzungen konnte der Mann bisher allerdings von der Polizei auch noch nicht befragt werden. Er ist der einzige Zeuge des Unfalls. In dem Weidegebiet waren 30 bis 40 Kühe mehrerer Bauern aus der Umgebung. Ob tatsächlich auch Kälber dabei waren, konnte auch am Montag noch nicht geklärt werden. Ebenso wenig wie die Ursache für die plötzliche Aggressivität einiger Kühe.