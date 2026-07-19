Sandra Mathelitsch

Stv. Leitung Digital, Leitung News & Social Media

Aufgewachsen in Graz und immer in dieser Stadt geblieben, habe ich mich aufgrund meiner Leidenschaft für Bücher und das geschriebene Wort für ein Germanistik-Studium entschieden. Währenddessen folgte der Start in der Kleinen Zeitung; begonnen als Freie Mitarbeiterin, danach jahrelang als Sportredakteurin tätig, bevor ich Social-Media-Teamleiterin wurde und nun seit April 2021 im Digitalmanagement angekommen bin. Nebenbei berufsbegleitend das Masterstudium „Content Strategie“ abgeschlossen. Zudem ausgebildete Yoga-Trainerin, Katzen-Mama und leidenschaftliche Hobby-Köchin/Bäckerin.