Früher ein fixer Teil von Stadt- und Landbild, heutzutage schon eine Seltenheit. Nicht ausgeschlossen, dass die jüngere Generation wahrscheinlich niemals einen Schritt hineingesetzt haben. Es ist augenscheinlich: Die Telefonzelle ist ein aussterbendes Gut. In Graz gibt es mittlerweile nur noch 100 davon, im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld etwa gar nur noch 27. Der Mobilfunk hat der Telefonzelle jedenfalls einen Todesstoß verpasst. Doch dafür ist der Einfallsreichtum gestiegen: Denn Telefonzellen werden mancherorts nicht (nur) zum Telefonieren genutzt. So hat im Drautal etwa der kleinste Imbiss Österreichs tatsächlich in einer Telefonzelle eröffnet, in vielen Fällen wurde aus einer Telefon- eine Bücherzelle.

Aber braucht es heutzutage überhaupt noch Telefonzellen? Diskutieren Sie im Forum mit.