Allein innerhalb der letzten zwölf Monate verstummte das Klingeln an 35 öffentlichen Standorten in Graz. Somit hat der Countdown eine entscheidende Marke erreicht: In der steirischen Landeshauptstadt, wo einst im Jahr 1915 das erste Ferngespräch stattgefunden hat, stehen nur noch 100 Telefonzellen – ab jetzt wird es also zweistellig.

Es kommt zwar wenig überraschend, aber dafür mit ziemlich viel Melancholie im Schlepptau: Der ungeheure digitale Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte besiegelte das Schicksal der Telefonzellen. Jene Ära endet, die am 17. August 1903 am damaligen Wiener Südbahnhof im wahrsten Sinne des Wortes eingeläutet wurde – durch den Einwurf von 20-Heller-Münzen waren lokale Telefongespräche möglich. Oder besser gesagt wandelt sich diese Ära : Denn wenn auch für die klassische Nutzung kaum noch Bedarf besteht, werden die meist 2,30 Meter hohen Einheiten nicht zur Gänze abgebaut – sondern umgerüstet. Manchmal sogar mit dem Ziel, Leben zu retten.

Etliche Zellen wurden in „Minibibliotheken“ umgewandelt © Markus Andreas Traussnig

Die Telefonzellen selbst wiederum wurden viele Jahre lang durch die sogenannte „Universaldienstverordnung“ am Leben erhalten: Diese sah in Österreich eine „flächendeckende Mindestversorgungspflicht“ vor. Doch 2022 fehlte diese Verordnung im novellierten Telekommunikationsgesetz – und damit die Verpflichtung, die Hörmuschelanlagen wider den Zeitgeist zu betreiben.

Umrüstung zu „Notrufsäulen“

„Wann, wo und wie viele Telefonzellen abgebaut werden, wird derzeit evaluiert. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen“, erklärt Jochen Ohnewas-Schützenauer, Sprecher bei A1, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. „Fest steht aber, dass der Bedarf an Telefonzellen im Laufe der vergangenen Jahre aufgrund der hohen Mobilfunkdichte immer stärker zurückgegangen ist.“ Also wurden sie entfernt oder aber anderweitig genutzt: beispielsweise als Minibücherei oder Kunstinstallation. Zudem sollen sie auch Hilfe in letzter Sekunde garantieren – jetzt und in Zukunft: Denn es ist angedacht, bei verbleibenden Zellen die Münzeinwurf-Funktion zu deaktivieren, sodass nur noch ein Notruf weiterhin über das Wählen von Tasten möglich sein soll. „Aktuell haben wir einige Geräte unterschiedlicher Hersteller im Test-Einsatz“, verrät der A1-Sprecher. Steiermarkweit sind es übrigens noch 536 Anlagen – Telefonzellen plus „Indoor-Geräte“, etwa bei Bahnhöfen.