Thomas Golser

Redakteur Außenpolitik/International

Geboren in Villach, aufgewachsen in Oberkärnten und Mitte der 1990er-Jahre zum Studium nach Graz übersiedelt. Seit 2001 für die Kleine Zeitung journalistisch bzw. schreiberisch tätig, zunächst in der Online-Redaktion, später Teil der „integrierten Redaktion“ und als solcher über mehrere Jahre „News“-Ressortleiter. Enger Bezug zu Großbritannien und dem Norden Europas, Faible für Musik und Fotografie, Liebe zu Natur und Tieren - und bemüht, auch noch den Blick für das Schöne in dieser Welt zu bewahren.Themenschwerpunkte: Außenpolitik, internationale chronikale Themen aller Art - nicht zuletzt Umwelt und Klima, Gesellschaftspolitik und Sozialkritik, aber auch Raumfahrt. Eifriger Kommentarschreiber und Beobachter bzw. dem Vernehmen nach engagierter Zuhörer.