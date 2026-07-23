Julia Primus

Redakteurin News & Social Media

Geboren 1996, lebt in Klagenfurt. Suchte bereits als Kind mit Kassettenrekorder und Mikrofon bewaffnet nach den wichtigsten Geschichten. Germanistikstudium an der Universität Klagenfurt. Nach mehreren Praktika bei unterschiedlichen Medien hat sie ihre Neugier zum Beruf gemacht. Schreibt seit Anfang 2018 für die Kleine Zeitung. Freie Mitarbeit in unterschiedlichen Ressorts, zwei Jahre lang Regionalredakteurin in St. Veit, seit Ende 2021 im Bereich „News & Social Media“. Zählte 2021 zu den besten „30 unter 30“ Nachwuchsjournalisten des Landes. Schreibt gerne über die neusten Nachrichten aus Hollywood. Verschickt mit dem „Stargeflüster“-Newsletter die wichtigsten Promi-News der Woche. Swiftie, Hobbybäckerin, Reisefanatikerin, Serienjunkie.