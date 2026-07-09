Über die Firma von Alexey Belyaev wurde am Donnerstagnachmittag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Betrieben wird die Verwaltung von Liegenschaften in Friesach. Das gaben der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) sowie der Kreditschutzverband (KSV) 1870 kürzlich bekannt. Die Passiva betragen etwa 45.000 Euro. Zwölf Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen, allerdings keine Dienstnehmer.

Eine „wirtschaftlich angespannte Situation“, die sich nach Vorhaben in Wien/Korneuburg entwickelt hat, wird vom Schuldner als Insolvenzursache genannt. Belyaev bietet daher auf Grundlage der derzeit bekannten relevanten Forderungen einen Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent binnen 24 Monaten an. Dementsprechend ist die Fortführung des Betriebes beabsichtigt.

Zum Insolvenzverwalter wurde Franz Josef Hofer aus Friesach bestellt. Forderungen können bis zum 24. August über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden. Auch der KSV bietet allen Gläubigern an, sie in diesem Fall zu vertreten – unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at.