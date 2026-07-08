Im Finale der Sat.1-Show „Das große Backen - Die Profis“ traten Sven Hensch, Péter Péger und Lina Stähle gegeneinander an. Es war spannend bis zum Schluss. Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und Günther Körffer hatten sich drei knifflige Aufgaben für die Profis ausgedacht.

Aufgabe 1: Schokokästen

Da es sich bei dieser Show um die Profivariante handelt, muss das Niveau natürlich hoch sein: Gefragt waren in Aufgabe 1 Kästen aus Schokolade. Lina entschied sich für eine „Love Letter Box“, einen Briefkasten, der täuschend echt war und die Jury vollends überzeugte. „Ungeheuer naturgetreu“, lobte Juror Günther Körffer. Und Hümbs ergänzte: „Sehr hohes Risiko.“ Der 36-jährige Sven, der aus dem Ruhrgebiet kommt, entschied sich für eine Lore (die im Bergwerk zum Transport dient). Diese aus Schokolade geformte Lore konnte man sogar über Schienen bewegen – fantastisch. Vor allem die schimmernden Kohlen begeisterten die Jury. Péter entschied sich für eine Box, die auf dem Dachboden steht und in der man viele Erinnerungen gesammelt hat. Am Ende bekam Péter 19 Punkte, Sven 28 und Lina 29. Damit zog Lina als leichte Favoritin in Runde zwei.

Péter konnte bei der ersten Aufgabe leider nicht so viele Punkte sammeln © Joyn/ Claudius Pflug

Aufgabe 2: Schmuckstücke

Jetzt mussten die drei Profis ihre Schokokisten mit Backwerk befüllen: „Backt uns kleine Gebäcke oder Pralinen“, forderte die Jury. 15 Stück mussten es sein. Vier Stunden Zeit hatten Sven, Lina und Péter dafür. Sven entschied sich für Pralinen mit einer Silhouette seiner Heimatstadt Hattingen mit einem Pumpernickel-Geschmack. Péter zauberte kleine Törtchen aus dem Backofen, die er „Frühsommer Feeling“ nannte. Und Lina zeigte hier ihr ganzes Können: „Liebesschlösser“ nannte sie ihre Törtchen mit Himbeerkern. Auch bei dieser Aufgabe gab es mit 27,5 Punkten für Lina die höchste Punkteanzahl, Sven bekam 23 Punkte und Péter 18.

Sven wählte als Thema das Ruhrgebiet © Joyn/ Claudius Pflug

Wer gewinnt den goldenen Cupcake?

Lina ging mit einem Vorsprung von 5,5 Punkten vor Sven in die dritte Aufgabe. Eine zweistöckige Torte war gefragt. Lina vertraute auf ihre „magischen Kräfte“ und nannte ihre Torte „All about love“. Dabei wählte sie unter anderem Tiramisu als Geschmacksrichtung. Péter wurde für den sehr schönen Anschnitt, aber auch den sommerlichen Geschmack seiner Torte gelobt: „Angenehme Säure“ und auch die Passionsfrucht kam gut zur Geltung. Für seine mittlere Torte hatte er Erdbeere, Mango und Minze als Geschmäcker gewählt. Sven wusste, dass er Punkte aufholen musste. Zwei Torten wurden verkostet, vor allem die Torte mit Schokobiskuit, Schoko-Mousse und Himbeer-Cassis gelang geschmacklich perfekt. Aber nur einer konnte den goldenen Cupcake und 10.000 Euro gewinnen.

Die Wahl der Jury fiel verdient auf Lina Stähle, die einige Tränen vergoss: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist sehr schön.“ Die Staffel von „Das große Backen - Die Profis“ zeichnete sich wieder durch ein wertschätzendes Miteinander und Profis aus, die jede Woche alles gaben.

Und im Herbst wird es auch eine Österreich-Ausgabe der Erfolgsshow geben, dafür werden jetzt auch noch Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker gesucht.