Hollywoodstar John Malkovich erhielt im Mai die kroatische Staatsbürgerschaft und ist seither auch das neue Gesicht der Kroatien-Werbung. Gedreht wurde für den Imagefilm etwa in Split. Der erste Film, „Croatia – I Hear It‘s Beautiful“ feierte pünktlich zur Fußball-WM seine Premiere in den USA und wurde seitdem über eine Million Mal auf der Video-Plattform Youtube angesehen.

Auch der zweite Film der Kampagne des kroatischen Tourismusverbands (HTZ) wird – nicht nur Fußballfans – begeistern, denn der Neo-Kroate Malkovich trifft auf den Nationalspieler und absoluten kroatischen Fußballsuperstar Luka Modrić.

Schlagabtausch der Stars

Wobei treffen ist das falsche Wort, denn Malkovich, gerade in Zadar, ruft Modrić an, der gerade beim Training am Fußballfeld steht. Der Fußballer und der Schauspieler liefern sich in Folge einen herrlich charmanten Schlagabtausch. Auf Empfehlung des Fußballers besuchte Malkovich die sogenannte Meeresorgel in Zadar und beschwert sich nun bei Modrić, dass er keinerlei Musik hört.

In die Treppenkonstruktion an der Adriaküste wurden gezielt Löcher integriert, die durchströmt von der Meeresbrise, Töne von sich geben. „John, I have no time for this, but you have to start trusting your fellow Croatians” – John, ich habe keine Zeit für das, aber du musst beginnen deinen kroatischen Gefährten zu trauen“, entgegnet Modrić genervt.

Lösche meine Nummer

Nachdem Malkovich, mittlerweile am Boden liegend, doch Musik wahrnimmt, setzt er fort, beginnt zu schwärmen und hält Modrić weiter ungeniert vom Training ab: „I hear it. It’s fantastic... By the way Luka, everyone was right. Croatia is beautiful” – „Ich höre es. es ist fantastisch.... und nebenbei Luka, alle hatten recht. Kroatien ist wunderschön“. Und der Schauspieler beginnt alle Orte, wie etwa Dubrovnik und Pula aufzuzählen, die er bereits besucht hatte und die ihn begeistert haben. Egal zu welcher Jahreszeit, Kroatien sei immer und für jeden einen Besuch wert, resümiert Malkovich.

Nach etwa eineinhalb Minuten reicht es dem Fußballer: „Okay. Have a good on. And John, yeah, enjoy Croatia. But please delete my number” – Okay, Habe einen schönen Tag. Und John, genieße Kroatien. Aber bitte lösche meine Nummer“.

Unterstützt wurde der Image-Film vom kroatischen Fußballverband. Als Kreativdirektor zeichnete der renommierte TV- und Sportproduzent kroatischer Abstammung Pete Radovich verantwortlich.

Ausgeschieden

Erschienen ist der Film übrigens just zum Sechzehntelfinal-Spiel von Kroatien gegen Portugal, das die „Vatreni“ mit 1:2 verloren. Böse Zungen könnten meinen, Malkovich habe sie zu sehr vom Training abgehalten und sei mitverantwortlich für das Ausscheiden bei der WM. In Kroatien ist man sich aber einig, Schiedsrichter Espen Eskas aus Norwegen sei verantwortlich, weil er den Ausgleichstreffer der Kroaten wegen einer Abseitsstellung aberkannte. „Er sagt, dass Igor (Mantanovic) den Ball berührt hat. Aber wir haben uns die Aufnahmen angesehen. Nirgendwo ist zu sehen, dass er ihn berührt hat. Für mich gilt: Wenn er den Ball nicht berührt, ist es kein Abseits“, kommentierte ein enttäuschter Luka Modrić nach seinem letzten WM-Spiel.