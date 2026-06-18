Mit Hollywoodstar John Malkovich als Hauptdarsteller und dem 45-fachen Emmy-Preisträger Pete Radovich als Creative Director präsentiert die Kroatische Zentrale für Tourismus (CNTB) ihren neuen internationalen Imagefilm „Croatia – I Hear It‘s Beautiful“. Die Premiere erfolgte im Rahmen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia.

Die Premiere fand im Rahmen des Events „Croatia in the Game – Tourism. Sport. Culture. Flavors.“ statt. Die Veranstaltung wurde von der Kroatischen Zentrale für Tourismus gemeinsam mit dem kroatischen Ministerium für Tourismus und Sport sowie dem Kroatischen Fußballverband organisiert. Im Mittelpunkt stand die Verbindung von Tourismus, Sport, Kultur und Kulinarik als zentrale Elemente der internationalen Positionierung Kroatiens. Die Premiere während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft unterstreicht dabei die strategische Bedeutung globaler Sportplattformen für die internationale Kommunikation des Landes.

Seit Mai kroatischer Staatsbürger

Mit John Malkovich konnte die Kroatische Zentrale für Tourismus einen gefragten Hollywood-Darsteller für die neue Kampagne gewinnen. Der zweifach Oscar-nominierte Schauspieler und Emmy-Preisträger, bekannt aus Filmen wie Dangerous Liaisons, In the Line of Fire oder Being John Malkovich, bringt nicht nur internationale Strahlkraft mit, sondern auch eine persönliche Verbindung zu Kroatien. Anfang Mai erhielt Malkovich die kroatische Staatsbürgerschaft und nahm auch an der Premiere des neuen Films persönlich teil.

Für die kreative Umsetzung zeichnet Pete Radovich verantwortlich. Der US-amerikanische Fernseh- und Sportproduzent mit kroatischen Wurzeln wurde im Laufe seiner Karriere mit insgesamt 45 Emmy Awards in 18 Kategorien ausgezeichnet und zählt zu den renommiertesten Kreativen der internationalen Sport- und Medienbranche. Die Zusammenarbeit zwischen Radovich und Malkovich besteht seit mehreren Jahren. Frühere gemeinsame Projekte wurden unter anderem mit Emmy Awards, Cannes Lions und Clio Awards ausgezeichnet.

Vielfalt des Lebens

Der neue Film wurde an zahlreichen Orten in Kroatien gedreht und soll die Vielfalt des Landes sowie dessen internationale Bekanntheit weiter stärken. Die Produktion ist Teil des laufenden Engagements, Kroatien als hochwertige, authentische und ganzjährig attraktive Destination auf internationalen Märkten zu positionieren.

„Die Kampagne stellt einen wichtigen Schritt in der internationalen Positionierung Kroatiens dar. Persönlichkeiten wie John Malkovich helfen dabei, die Geschichte unseres Landes einem globalen Publikum näherzubringen. Gemeinsam mit der Strahlkraft des Sports entstehen starke Botschaften, die Menschen verbinden und zum Reisen inspirieren“, betont Branimir Tončinić, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus in Österreich.

Premiere während der WM

Die Präsentation des Films erfolgte bewusst während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die globale Aufmerksamkeit rund um das Turnier bot den Rahmen für die internationale Premiere und unterstreicht die enge Verbindung von Tourismusmarketing und Sportkommunikation.

Zu den Gästen der Veranstaltung zählten unter anderem der kroatische Nationalteamtrainer Zlatko Dalić, Mannschaftskapitän Luka Modrić, Basketballlegende Toni Kukoč, Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus, Diplomatie und Medien sowie zahlreiche Mitglieder der kroatischen Nationalmannschaft. Für die musikalische Gestaltung sorgten die kroatischen Künstlerinnen Eva Mach und Petra Gilming (Duo Mach & Gilming) sowie Sänger Roko Blažević, der Kroatien beim Eurovision Song Contest vertreten hat.

Der Imagefilm in ganzer Länge