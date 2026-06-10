Acht Profis treten in der siebenten Staffel von „Das große Backen – Die Profis“ gegeneinander an, um den glorreichen goldenen Cupcake zu gewinnen. Aber es geht nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um 10.000 Euro Preisgeld.

Alireza Abdolsheikhi, Péter Péger, Lina Stähle, Michael Mayer aus Kufstein, Anna Froschauer, Sven Hensch, Gina von der Weth und Vera Levina heißen die Profis. In der ersten Runde schied Vera Levina mit 40,5 Punkten aus, in der zweiten Folge war für Alireza Abdolsheikhi mit 33,5 Punkten Schluss. Sven Hensch ging mit der roten Schürze in die dritte Runde. Die sechs verbliebenen Profis waren den gestrengen Blicken der Juroren Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchardt und Günther Körffer ausgesetzt.

In der ersten Aufgabe war Kokosnuss gefragt

Die Profis mussten in der ersten Aufgabe Kokosnuss verarbeiten: Egal in welcher Form, es musste nur Kokosnuss sein. Die verbliebenen Profis sind alle geschmacklich große Klasse, doch Christian Hümbs weiß, dass sie beim Zeit-Management Probleme haben. Die Profis legten sich wirklich ins Zeug und zeigten ihre Kreativität, wie zum Beispiel Lina Stähle, die Kokos-Mousse-Törtchen mit Zitronengras kombinierte. Gina von der Weth traute sich über eine Kombination mit Ananaspfeffer. 20 Törtchen, die allesamt ident sein mussten, waren Pflicht. Anna Froschauer passierte leider ein Missgeschick: einige ihrer Mürbteigtörtchen zerbrachen. „Da werden wir ein Problem mit der Zeit haben“, sagte Körffer, als er Gina am Werken sah.

Da flossen die Tränen

Am Ende flossen bei Gina die Tränen: „Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Verkostung.“ Sven wurde seiner roten Schürze gerecht. Michael Mayers Kreation hieß „Wo ist die Kokosnuss?“ und er schaffte 20 Stück. „Spannend, dass du außen auf ein Schokoladentörtchen hinweist“, sagte Schliephake-Burchardt. „Tolle Arbeit“, sagte Hümbs. Der Anschnitt war ganz exakt. Günther Körffer blickte bei der Verkostung sehr streng, aber: „Der Geschmack ist wirklich betäubend Kokos, wirklich gut gelungen.“ Auch Sven schaffte ein „unglaublich edles Design“: innen wie außen, perfekt, meinte Schliephake-Burchardt. Aber: „Es ist von den Texturen brillant. Aber Kokos ist nicht dominant“, sagte Christian Hümbs.

Ginas „frisch gepflückte Kokosnüsse“, die vom Baum gefallen sind, sahen optisch leider nicht ganz gleich aus: „Das Zeit-Management war nicht auf deiner Seite“, sagte Körffer. Gina bekam 14 Punkte, 20,5 Punkte erzielte Anna, 24,5 Punkte Sven, 26 Punkte Lina, Peter und Michael bekamen 27,5 Punkte.

Speed-Challenge: Vintage-Cake

Es ging darum, im Vintage-Style einen nicht essbaren Dummy zu verzieren. 5 Extrapunkte wurden dafür vergeben. Die Profis stellten dafür eine Buttercreme her. Das Stresslevel war in dieser Prüfung sehr hoch und die Nerven lagen bei den Profis blank.

Fünf Extra-Punkte gab es von der Jury für Gina. Diese Punkte konnte sie sehr gut brauchen

Aufgabe 2: Urlaubsgefühle

„Zeigt uns eure Lieblings-Urlaubsziele in einer XL-Schneekugel“, forderte Juror Christian Hümbs. Fünf Stunden hatten die Profis für diese Aufgabe Zeit. Nach der Speed-Challenge war wieder alles möglich. Lina entschied sich zum Beispiel für ihr Urlaubsgefühl Los Angeles: „California Dreamin“ hieß ihre Kreation. Michael Mayer träumte sich in die Azoren: Er kombinierte zum Beispiel Paranus-Boden und Mandel-Biskuit. Sven Hensch nannte seine Kreation „Sansibar Safari“: Schoko-Bananen-Boden mit Kaffee-Aufschlag-Ganasch. Und Peter entschied sich für Kanada als Thema: „Weihnachten in Kanada“ kombinierte Geschmäcker wie Lebkuchen und Schoko-Zimt. Anna ließ sich von Argentinien inspirieren.

Was sagt die Jury?

Und was sagte die Jury? Was die Profis am Ende präsentierten, beeindruckte. Riesige Schneekugel-Torten. Lina inszenierte ihre Torte im Hollywood-Look. „Du hast das Konzept schlüssig durchgezogen“, urteilte Hümbs. Geschmacklich war es ein „traumhaftes Spiel der Texturen“, vor allem das Grießflammerie überzeugte. Michaels „Azoren“ unternahmen eine kleine Wanderung: „Wenn es um die Glaskuppel geht, hast du die schönste Kuppel“, sagte Hümbs. Geschmacklich hatte er Tee in die Torte verarbeitet: „Tee zu verarbeiten, ist große Championsleague“, sagte Hümbs. Schliephake-Burchardt gefiel es auch, aber man wünschte sich mehr Tee. Es entwickelte sich ein knappes Rennen, dass am Ende aber nur einer oder eine für sich entscheiden konnte: Die rote Schürze ging dieses Mal an Österreich: 53 Punkten konnte Michael Mayer diese für sich gewinnen. Gina und Anna musste nach vorne treten, nur ein einziger Punkt trennte sie. Am Ende musste mit 38 Punkten Gina „Das große Backen“ verlassen.