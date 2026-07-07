Auf der Hochrindl wird demnächst ein Großprojekt umgesetzt. Die F.E.B. Ferienimmobilien Entwicklungs- und Betriebs GmbH aus Klagenfurt mit Geschäftsführer Peter Hofstätter treibt die Entstehung eines neuen Bergdorfs, unweit der Skipiste, voran. 14 Chalets sollen bald im Zuge des Projekts „Bergdorf Hochrindl“ errichtet werden. Diese werden im Anschluss an Einzelinvestoren verkauft, um die touristische Vermietung und Vermarktung wird sich die HMS Hütten-Miet-Service GmbH, den meisten besser bekannt als huetten.com, kümmern.

„Die Hochrindl ist ein Gebiet, das sich weiterentwickeln wird“, ist Hofstätter überzeugt. „Vor allem aufgrund der Stabilität der Liftgesellschaft gibt es hier eine gewisse Sicherheit.“ Das Projekt ist nicht ganz neu: Schon vor etwa drei Jahren wollte es ein deutscher Investor umsetzen, dazu gekommen ist es allerdings nie. 2025 hat schließlich Hofstätter das Vorhaben übernommen.

Peter Hofstätter steht mit seiner Firma hinter dem Projekt © KK/Privat

Fertigstellung noch heuer?

Jetzt geht es ans Eingemachte, denn der Zeitplan ist eng: Mit dem Bau soll es in der kommenden Woche „richtig losgehen“. Die Fertigstellung – zumindest, was die Außenfassade betrifft – ist bereits für Ende dieses Jahres anberaumt. „Die Leute brauchen eine Sicherheit, daher haben wir uns entschieden, die Fertigstellung rasch voranzutreiben“, meint Hofstätter. Man könne den Interessenten und Interessentinnen, aktuell seien es an die 50, garantieren, dass die Chalets im Anschluss rasch fertig werden. „Es ist wichtig, dass außen alles erledigt ist, sodass kein großer Lärm und kein großer Dreck mehr da sind.“ Danach möchte man die Innenräume fertigstellen.

80 bis 125 Quadratmeter werden die Hütten aufweisen, die preisliche Spanne bewegt sich von 500.000 bis 800.000 Euro. „Sollte die Nachfrage stimmen, kann man hier sicher noch etwas anziehen, aber das muss man noch etwas abwarten“, betont der Geschäftsführer, der seit etwa 30 Jahren in der Branche tätig ist. Die Chalets mit ihren etwa 80 Betten sollen spätestens ab dem dritten Jahr an 180 Tagen voll belegt sein, rechnet Hofstätter vor. Basis dieser Annahme sei eine Prognose von huetten.com, die von etwa 13.000 bis 14.000 Nächtigungen pro Jahr ausgeht.

Weitere Visualisierung: Das Bergdorf im Winter © KK/Privat

Zentrales Versorgungshaus

6,5 Millionen Euro investiert man „mit allem drum und dran“ in das Vorhaben. Dabei werden die künftigen Almurlauber und Almurlauberinnen keine Selbstversorger sein müssen. Angedacht ist nämlich auch ein großes Versorgungshaus samt Gastronomiebetrieb, in dem sich die Gäste stärken können. Hierfür befinde man sich noch auf der Suche nach einem geeigneten Pächter.

„Ideal wäre, so wird das auch meist gehandhabt, dass der Wirt dann auch die Rolle des Dorfverwalters übernimmt. Er sollte sich also auch um den Gästeempfang, die Instandhaltung und die Reinigung kümmern“, schildert Hofstätter. Das Versorgungshaus werde sich im Zentrum des Almdorfes befinden.

Ein Chalet von innen © KK/Privat

Eine Eigennutzung der Hütten wäre „in einem gewissen Ausmaß“ möglich, meint der Immobilienexperte. „Das ist für ein paar Wochen im Jahr, vor allem in der Nebensaison, sicher okay. Aber in der Hauptsaison ergibt es natürlich keinen Sinn, das Haus selbst zu nützen.“ Das Dorf befindet sich in etwa 200 Meter vom Parkplatz des Skigebiets entfernt.