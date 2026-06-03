Die Großglockner Bergbahnen unter neuer Führung setzen künftig verstärkt auf Ganzjahrestourismus: Neben dem Wintergeschäft soll auch das Sommerangebot weiter ausgebaut werden © Peter Maier/Austrian Mediahouse
Die Burgarena Finkenstein zählt zu den erfolgreichsten Veranstaltungsstätten Kärntens und verzeichnet heuer ein Rekordjahr mit mehr als 50 Konzerten © Helmuth Weichselbraun
Thomas Seitlinger plante auf der Hochrindl ein großes Projekt, der Sternenberg Gasthof ist seit 2020 geöffnet © Helmuth Weichselbraun