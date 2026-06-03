Die Großglockner Bergbahnen unter neuer Führung setzen künftig verstärkt auf Ganzjahrestourismus: Neben dem Wintergeschäft soll auch das Sommerangebot weiter ausgebaut werden
Die Großglockner Bergbahnen unter neuer Führung setzen künftig verstärkt auf Ganzjahrestourismus: Neben dem Wintergeschäft soll auch das Sommerangebot weiter ausgebaut werden © Peter Maier/Austrian Mediahouse
Die Burgarena Finkenstein zählt zu den erfolgreichsten Veranstaltungsstätten Kärntens und verzeichnet heuer ein Rekordjahr mit mehr als 50 Konzerten
Die Burgarena Finkenstein zählt zu den erfolgreichsten Veranstaltungsstätten Kärntens und verzeichnet heuer ein Rekordjahr mit mehr als 50 Konzerten © Helmuth Weichselbraun
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Thomas Seitlinger plante auf der Hochrindl ein großes Projekt, der Sternenberg Gasthof ist seit 2020 geöffnet © Helmuth Weichselbraun

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