Über Jahre wurde immer wieder spekuliert und auch diskutiert, wie ein mögliches Hotelprojekt auf der Hochrindl aussehen könnte. Investor Thomas Seitlinger legte des Öfteren Pläne vor, welche aber immer wieder verworfen wurden.

Ursprünglich war geplant, auf der Hochrindl ein Hotel samt Chalets umzusetzen, dimensioniert war das Projekt mit 4,9 Hektar Flächenbedarf und 480 Betten. Es waren auch Chalets geplant und weitere Angebote angedacht, etwa ein Freizeit- und Sportbereich sowie ein Vital- und Gesundheitszentrum. Nach Einsprüchen des Kärntner Naturschutzbeirates und Widerstand einer Bürgerinitiative 2022 wurde das Projekt auf Eis gelegt. Anschließend versuchte Seitlinger einen Neustart mit einem veränderten und kleineren Projekt. Kurz gesagt, er wollte „warme Betten“ auf die Hochrindl bringen.

In einem Interview mit der Kleinen Zeitung im heurigen März sprach Seitlinger davon, dass er noch auf „die letzten Genehmigungen“ warte. Danach soll das Projekt präsentiert werden. Seit heute ist er jedenfalls einen Schritt weiter. Wie das Land Kärnten bestätigt, ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Wie immer in solchen Fällen ist dieses Ergebnis jedoch nicht mit einer grundsätzlichen Genehmigung des Projekts gleichzusetzen.