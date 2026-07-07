Mariazell ist das Ziel. Nicht nur für die Teilnehmer des neuen Radpilgerns, sondern auch für all jene, die den traditionellen Weg zu Fuß bevorzugen. Besonders stimmungsvoll wird es, wenn Musik die Wallfahrt begleitet.

Genau dazu laden die Edlseer am 10. Juli alle ein: Im Rahmen der letzten Etappe ihrer Geburtstagswallfahrt anlässlich des 50. Geburtstags von Frontman Fritz Kristoferitsch pilgern sie gemeinsam mit ihren Fans nach Mariazell. Die Verbindung der Edlseer zum Gnadenort geht dabei weit über eine klassische Pilgerreise hinaus. So entstand etwa auch das bekannte Mariazellerlied

„Treffpunkt für den gemeinsamen Pilgerweg ist um 11 Uhr bei der Mooshuben“, so Bürgeralpen-Geschäftsführer Johann Kleinhofer, der persönlich die Gruppe begleiten wird. Den feierlichen Abschluss bildet um 14 Uhr eine festliche Messe in der Mariazeller Basilika. Am Abend geht es auf der Mariazeller Bürgeralpe weiter, wo die Edlseer mit Saso Avsenik und seinen Oberkrainern auftreten.