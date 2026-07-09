„Initiativen wie diese leben davon, weil Menschen sie tragen“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig bei der Präsentation der Althofener Meisterklänge – eine Klassik-Veranstaltung zwischen Nachwuchsförderung und Konzerterlebnis.

Junge Talente

Unter der bewährten künstlerischen Leitung des Geigers Johannes Fleischmann finden die Meisterklänge von 2. bis 15. August in und um Althofen statt: „Eröffnet werden die Meisterklänge heuer mit dem Konzert ‚British Inspirations‘ am 3. August im Kulturhaus Althofen.“ Doch schon am Vormittag des 2. August kann man sich im Jacques Lemans Golfclub in St. Georgen bei freiem Eintritt auf die Meisterklänge bei einer Matinee einstimmen, Beginn 10.30 Uhr. Für Bürgermeister Walter Zemrosser ist es bereits eines der „führenden Klassikfestivals im Süden Österreichs“. Die jungen Talente reisen am 2. August an und werden dort in verschiedenen Bereichen unterrichtet: Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Gesang und eine „Junior Class Violine“ stehen auf dem Programm. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auch immer wieder in Konzerten ihr Können unter Beweis stellen – so zum Beispiel am 5. August in der Stadtpfarrkirche Althofen oder beim großen Abschlusskonzert im Kulturhaus Althofen am 15. August.

Abschluss mit Kompositionspreis

„Wenn wir attraktiv sein möchten als Lebensraum, sind Kunst und Kultur unverzichtbar“, sagte Kulturreferentin Schaunig. Während bei den „normalen“ Konzerten ein einheitlicher Eintritt von 15 Euro verlangt wird, sind vier so genannte Pre-Concerts im Kulturhaus Althofen am 8., 10., 11. und 13. August jeweils um 17 Uhr bei freiem Eintritt zu besuchen. Ausgeschrieben ist heuer erstmals auch ein „Althofener Kompositionspreis“ der Privatstiftung Kärntner Sparkasse in Kooperation mit der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, dieser findet jedoch am 20. und 21. August im Kulturhaus Althofen statt.