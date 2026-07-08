Wer dieser Tage von Maiernigg aus zum Komponierhäuschen von Gustav Mahler wandert, wird Rot sehen – und zwar in allen möglichen Farbschattierungen. Drei Baumkletterer bringen derzeit für die Installation „Symphony in Nylon“ der Künstlerin Carola Dertnig rund siebzig Strumpfhosen in den Wipfeln der Waldbäume an. 15 Meter sind die von Wolford gesponserten Nylonstrümpfe lang, die für Dertnig „zweite Haut, räumliche Linie und Trägerin von Erinnerung“ sind und bis 31. Oktober einen Parcours aus Farbe und Bewegung bilden.

Eröffnet wird die Installation am 11. Juli im Rahmen des sechsten „Mahler Forums“. Zwei Tage lang beschäftigt sich das interdisziplinäre Kulturformat unter dem Motto „Improvisiert euch!“ mit der Improvisation als Fähigkeit, offen, beweglich und kreativ auf Veränderungen zu reagieren (zum Programm siehe Info).

Open-Air-Erfahrung

Wie ihre Installation sich im Laufe der Zeit verändert, wird auch für Carola Dertnig eine spannende Erfahrung, hat sie doch bisher ihre Installationen mit Nylonstrümpfen nur in geschlossenen Räumen gezeigt: „Ich habe es in meinem eigenen Garten ausprobiert und da hat es eigentlich super funktioniert, nur die Farbe ist ein bisschen ausgebleicht“, erzählt die Künstlerin, die seit 2006 den Fachbereich Performative Kunst an der Akademie der bildenden Künste Wien leitet.

Am Institut arbeitet sie eng mit ihrer Kollegin Felicitas Thun-Hohenstein zusammen, die wiederum als Besitzerin des Mahler-Komponierhäuschens vor sechs Jahren das Mahler Forum initiiert hat. „Ich kannte diesen wundervollen Platz schon, weil in den letzten Jahren tolle Künstlerinnen und Künstler wie Toni Schmale oder Anna Jermolaewa hier gearbeitet haben“, erzählt Dertnig, die in Tirol aufgewachsen ist, aber Kärntner Wurzeln hat: Ihr Großvater war Schuhmacher in Feldkirchen.

Rote Linie

Die 62-Jährige, deren Arbeiten schon in der ganzen Welt zu sehen waren (darunter etwa im Museum of Modern Art in New York), ist nun erstmals auch in Kärnten künstlerisch tätig. Sie knüpft dabei unter anderem an ihre Slapstick-Serie „Strangers“ an, bei der sich eine zwölf Meter lange Strumpfhose aus ihrer Hose windet und durch Räume schlängelt. Im Vorjahr hat sie diese Idee dann im Horten Museum weitergeführt und quasi durch die Räumlichkeiten eine rote Linie gezogen.

In Maiernigg erweitert Dertnig ihre bisherige Arbeit um eine historische Ebene und verknüpft sie mit der Kriegsprostitution. Während des Ersten Weltkriegs wurden Militärbordelle für Soldaten eingerichtet. Dabei gab es eine hierarchische Ordnung nach militärischen Rängen, die sich in den Farben der Strümpfe widerspiegelte: Nach Dertnigs Recherchen wurden einfachen Soldaten Frauen mit roten Baumwollstrümpfen zugewiesen, während Frauen für die höchsten Ränge schwarze Seiden- oder Nylonstrümpfe trugen. „Aber auch im Theaterbereich war Sexarbeit quer durch alle Stände weit verbreitet“, sagt Dertnig mit Verweis auf ihre Forschungen. Mit den kräftigen Rot-Tönen will sie nun ein sichtbares Zeichen des Widerstands gegen historische Gewaltstrukturen setzen. Untermauert wird das Thema bei der Eröffnung durch eine Performance, die Dertnig gemeinsam mit Bassklarinettistin Susanna Gartmayer gestalten wird.