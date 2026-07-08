Die Privatbrauerei Hirt erweitert ihr Sortiment. Mit dem neuen „Hirter Hello“ kommt ein Helles auf den Markt, das mit 3,8 Prozent Alkoholgehalt „Erfrischung und vollen Biercharakter vereint“, heißt es von der Brauerei aus der Gemeinde Micheldorf in einer Aussendung.

„Gebraut mit klarem Wasser aus unseren hauseigenen Quellen, sorgen zwei Malzsorten – Pilsner und Münchner – für eine ausgewogene Balance“, erklärt Geschäftsführer und Braumeister Raimund Linzer. „Zusätzlich verleiht ein Naturhopfen dem Bier eine feine bittere Note. Es ist harmonisch mild, sehr süffig und zeigt: Wahre Stärke liegt auch in der Leichtigkeit. Die perfekte Bierspezialität für bewussten Genuss ohne Kompromisse beim Geschmack.“

Braumeister Raimund Linzer © Privatbrauerei Hirt

Auch im Handel erhältlich

Das „Hirter Hello“ soll, wie der Hirter-Markenclaim „Die Zeit nehm ich mir“ betont, zu einem längeren Verweilen einladen. Laut dem Traditionsunternehmen passe es dank seiner Spritzigkeit „ideal zu verschiedensten Alltagsmomenten wie dem Lunch, dem After-Work-Treffen und als belebende Erfrischung nach dem Sport“. Vertreten sein wird es jetzt bei Konzerten auf der Schlosswiese Moosburg oder dem WM-Public-Viewing in Klagenfurt.

Auch Nikolaus Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer, freut sich: „Mit dem ‚Hirter Hello‘ schaffen wir eine exklusive Sortimentserweiterung im Fass. Damit bieten wir unseren Partnern in der Gastronomie eine absolute Besonderheit, die zusätzliche Absatzchancen ermöglicht und perfekt den aktuellen Zeitgeist trifft.“ Das neue Bier zieht exklusiv in die Regale von Billa, Billa Plus und Adeg ein.