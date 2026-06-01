Die Verleihung der „CCA-Venus“ durch den Creativ Club Austria gilt als wichtigste Auszeichnung für kreative Kommunikation in Österreich. Jährlich werden die herausragendsten Arbeiten des Landes prämiert, die durch kreative Exzellenz und handwerkliche Qualität überzeugen. Aus insgesamt 1078 Einreichungen setzte sich die Privatbrauerei Hirt heuer mit ihrem neuen Markenauftritt durch.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass die mutigste Markenmodernisierung im österreichischen Brauereimarkt der vergangenen Jahre mit diesem Award honoriert wird“, betont Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt. „Eine Brauerei mit über 755 Jahren Geschichte derart konsequent neu zu denken, war ein bewusster und mutiger Schritt.“

Marlies Heinricher-Woltran, Leitung Marketing und Nachhaltigkeit der Privatbrauerei Hirt, ergänzt: „Die ‚CCA-Venus‘ ist eine herausragende Anerkennung für unseren Markenauftritt und bestätigt, dass wir mit der Transformation genau den richtigen Ton getroffen haben. Hinter diesem Projekt steckt weit mehr als ein Rebranding. Wir haben die Marke komplett transformiert. Wir freuen uns sehr, dass dieser Mut belohnt wurde.“

Freuten sich über den Award: Nikolaus Riegler, Marlies Heinricher-Woltran und Roland Radschopf (von links) © KK/Privatbrauerei Hirt

Geschichte der Brauerei

Die Privatbrauerei Hirt ist eine der ältesten Brauereien Österreichs und die einzige mittelständische unabhängige Privatbrauerei Kärntens. Im Jahr 1270 wurde sie erstmalig im Güterverzeichnis des Gurker Domkapitels erwähnt. Seit 1846 ist die Privatbrauerei in der jetzigen Eigentümerfamilie und wird in der fünften und sechsten Generation durch Klaus Möller und Nikolaus Riegler geführt. Die familiengeführte Traditionsbrauerei steht für sorgfältiges Brauhandwerk, regionale Verantwortung und Qualität. Die Privatbrauerei Hirt ist Träger des Slow Brewing-Gütesiegels – dem härtesten Qualitätssiegel am internationalen Biermarkt. Es steht für eine besonders schonende Brauweise mit langsamer Gärung und langer Reifung. Die Haltbarkeit der Biere wird durch eine doppelte Filtration erreicht, ohne dabei den Charakter der Biere zu verändern. So entsteht ein Biersortiment mit 15 Sorten.