In einem kleinen Haus am Wiener Wilhelminenberg herrscht stetiger Trubel. Menschen gehen ein und aus, in dem kleinen Garten werden im Sommer gemeinsam Geburtstage gefeiert. Im Haushalt packt jeder mit an, „es gibt keinen Putzplan, ausgemacht ist, dass jeder sein Zeug selber wegräumt.“ In der Küche wird zusammengesessen, aus Gesprächen sind schon die ein oder anderen Unternehmungen entstanden. Ein Alltag, der klingt, als würde ihn eine Gruppe junger Studierender erzählen, doch Edith Kapeller ist nicht etwa eine junge Frau in Ausbildung Anfang 20, nein. Die Villacherin ist 73 Jahre alt – und lebt seit zwei Jahren in einer WG in Wien, Altersspanne 40 plus.

Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, das Gefühl von Gemeinschaft – die Reize des WG-Lebens, die auch Studierende motiviert, sich mit Gleichaltrigen zusammenzutun und Wohnraum zu teilen, haben nun auch die Generation ab 60 Jahren gepackt. Vereinsamung sei wider Erwarten nicht die Hauptkomponente, die Seniorinnen und Senioren dazu bringt, sich in Wohngemeinschaften zusammenzuschließen, wie Ulla Kriebernegg, die Leiterin des Zentrums für Interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung an der Uni Graz, sagt. „Studien belegen sogar, dass die Gruppe der 20- bis 25-Jährigen zu den einsamsten zählen.“

Edith Kapeller zog vor zwei Jahren in eine WG in Wien – heute ist sie 73 Jahre alt © Privat

„Schreckgespenst“ Altersheim

Vielmehr sei das neue Altersbild dafür verantwortlich, dass sich alte Menschen für Wohnformen entscheiden, die gesellschaftlich eher jungen Generationen zugeschrieben werden. „Unsere Gesellschaft ist vielfältiger geworden und so auch unsere Art, zu altern“, so Kriebernegg. „Im dritten Alter – also der Lebensphase nach dem Berufsleben – bekommen viele Menschen das Bedürfnis nach Aufbruch und der Rückkehr zu einer jüngeren Version ihres Selbst.“ Zusätzlich treiben auch Umweltschutz und finanzielle Vorteile die ältere Generation an, sich in WGs zusammenzuschließen.

Altersforscherin Ulla Kriebernegg © Michael Körbler

Doch was passiert, wenn die Fitness nachlässt und Betreuung im Alter notwendig wird? Kriebernegg begrüßt den Trend der „Alters-WGs“, sieht in dem Drang zur Autonomie aber auch eine gesellschaftliche Angst vor Pflegebedürftigkeit. „Diese Wohnkonzepte sind gleichzeitig für viele eine Form der Verdrängung des Schreckgespensts Altersheim“ so die Altersforscherin. Die Sorge vor dem Verlust von Individualität und Kontrolle mache alternative Wohnkonzepte zusätzlich interessant. „Die Leute bleiben heutzutage länger fit und gesund, doch wenige denken gern darüber nach, dass für die meisten dennoch irgendwann der Punkt kommt, an dem es alleine nicht mehr geht.“

Eine Wohngemeinschaft

Schlechte Bedingungen in Heimen, bedingt durch Unterfinanzierung und fehlende Pflegekräfte, haben unter anderem auch Ulrike Kobrna und Ursula Wagner motiviert, in Wien das Projekt „WoAl – Wohnen ohne Alterslimit“ ins Leben zu rufen. Inzwischen ist aus dem Verein sogar eine Genossenschaft entstanden. Im Wiener Stadtteil Oberlaa entsteht bis 2028 ein Wohnprojekt für 75 Menschen, das Seniorinnen und Senioren im besten Fall bis in den Lebensabend begleiten soll – „mit einem guten Altersschnitt mit Menschen zwischen 60 und 100 Jahren“, beschreibt es Kobrna.

Zwölf Wohneinheiten für je sechs bis sieben Personen sind geplant, das Konzept basiert auf solidarischem Miteinander. „Jeder darf seine Individualität ausleben und bekommt die Unterstützung, die er braucht, muss sich aber auch in die Gemeinschaft einbringen.“ Mit solidarischer Finanzierung soll das Projekt jedem leistbar gemacht werden. „Wer mehr monatliches Budget zur Verfügung hat, zahlt mehr ein, damit auch Menschen, die wenig haben, Zugang zu einem solchen Angebot bekommen. Selbstbestimmt alt werden soll kein Luxusgut sein“, ist Kobrna wichtig, zu betonen.

Pflege wird bei Bedarf zugekauft

Doch was, wenn Pflegebedarf notwendig wird? Grundsätzlich solle das Projekt vielfach auf Nachbarschaftshilfe und gemeinsamem Engagement bestehen, werden mobile Dienste oder Fachexpertise notwendig, werden diese von außen mithilfe der solidarischen Finanzierung zugekauft werden, erklärt Kobrna. „Es soll keine Überforderung entstehen.“ Das Projekt soll in Zukunft auch wissenschaftlich von der MedUni Wien begleitet werden.

Geburtstagsparty und gemeinsame Unternehmungen, in Kapellers WG ist es selten ruhig © Privat

Für Kapeller ist ihre Wiener WG unterdessen ein Abenteuer. „Ich wollte mein ganzes Leben schon einmal in der Großstadt wohnen, meine Mitbewohner sind eine große Bereicherung. Vorher hätte ich nie erwartet, dass mir dieses Konzept von einem Leben mit Fremden auf so engem Raum so gefallen könnte.“ Die Kärntnerin pendelt zwischen ihrem WG-Leben in Wien und ihrem Zuhause in Villach, „ich habe das Beste aus beiden Welten.“ Toleranz, Respekt und Vertrauen gehören für sie für ein funktionierendes WG-Leben auch im Alter dazu. „Es ist schön, wenn man mit den Menschen auch über Probleme sprechen kann und gemeinsame Erlebnisse teilt.“