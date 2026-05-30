Ritterfest, Adventveranstaltung, Ostermarkt, Familienfest, Gesundheitsmesse, Haustiertage, Gartenschau, Bier- und Weinfeste und sogar einen „paranormalen Erlebnisabend“: Anton Hochstöger hat sich wahrlich bemüht, das Schloss Liechtenstein in Judenburg zu beleben.

Im Jahr 2019 hat er das Anwesen mit 1200 Quadratmetern Nutzfläche und einem zwei Hektar großen Park gekauft. Sieben Jahre später will er das 1650 erbaute Gebäude wieder verkaufen. Hochstöger ist Niederösterreicher und betreibt in Leiben in Niederösterreich ein Landgasthaus.

Das Anwesen aus der Vogelperspektive © Google Maps

„Wenn ich nach Judenburg und wieder zurück in meine Heimat fahre, sitze ich sechs Stunden im Auto“, führt er die Entfernung als einen Grund für den geplanten Verkauf an. Auch sei seine Schwester verstorben, die viel im Schloss mitgeholfen habe. „Jünger werde ich auch nicht, die wirtschaftlichen Bedingungen werden nicht besser, sodass ich mir einen Verkauf vorstellen kann“, sagt der 62-Jährige. Wobei: „Leicht fällt es mir nicht, das Schloss ist mein Baby.“

Mit dem Murauer Kurt Moser bemüht sich bereits ein Makler um den Verkauf der Immobilie, die an das Schulzentrum Lindfeld grenzt. Auf seiner Homepage ist das Anwesen mit einem Preis von 1,2 Millionen Euro angeschrieben. „Es hat bereits zwei konkrete Interessenten gegeben, leider ist daraus nichts geworden“, sagt Moser. So schnell ginge es aber ohnehin nicht, denn Eigentümer Anton Hochstöger hat für heuer noch einige Veranstaltungen geplant: Am 13. und 14. Juni gibt es Flohmarkttage, im August folgt ein Oldtimertreffen, im September finden Familientage und ein „Mittelalterspektakel“ statt.

Ehemaliges Schüler- und Flüchtlingsheim

Bevor Anton Hochstöger das Schloss Liechtenstein gekauft hat, war es ein Landesschülerheim. Nachdem dieses geschlossen wurde, entstand im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 das „Haus Murtal“ – eine Einrichtung der Diakonie für Flüchtlinge, die im März 2018 wieder zugesperrt wurde. Damals wurden Heizung und Stromversorgung erneuert, es gab immer wieder Renovierungsarbeiten. Immobilienmakler Kurt Moser bewirbt es als „Traum für historisch begeisterte Investoren“.