„Ich war gern Wirt“, sagt Peter Unterberger während er seine Kaffeetasse abstellt. In der Gaststube gleich nebenan ist es still, der Herd in der großzügigen Küche mit Blick auf die saftigen Weiden dieser Jahreszeit kalt. Am 30. April sperrte der 59-Jährige seinen Angerwirt auf der Teichalm endgültig zu.

Der Gasthof war ein Traditionsbetrieb auf der oststeirischen Alm. 35 Jahre betrieben ihn das Ehepaar Peter und Franziska Unterberger, ehe sie den Entschluss fassten, das Wirtshaus zu schließen.

„Das Geschäft ist gut gelaufen“, erzählt Peter Unterberger. Früher wurden beim Angerwirt auch Lehrlinge ausgebildet. Doch die Herausforderungen der Branche wurden auch hier zu groß.

„Nach Corona haben wir keine Mitarbeiter mehr gefunden“, so Unterberger, der seinen eigenen Angaben nach einer der ersten auf der Teichalm war, der seinen Mitarbeitenden eine Vier-Tage-Woche anbot. „Bis zum Schluss hat unsere 73-jährige Aushilfskellnerin mitgearbeitet. Sie war super. Wir hatten immer eine Gaude“, erzählt Unterberger.

Doch nicht nur die schwierige Suche nach Personal, auch die Teuerung und gesundheitliche Probleme innerhalb der Familie hat zum Ende der Ära geführt. Unterberger ist es wichtig zu betonen: „Ich möchte nicht jammern und ich hör nicht auf, weil ich nicht gerne Wirt bin.“

Ein Vollblut-Wirt

Wer den 59-Jährigen schon einmal in seinem Element gesehen hat, weiß wovon er spricht. Für einen Schmäh war immer Zeit. Auch seine Harmonika zückte der Vollblutwirt immer wieder für ein Ständchen – am liebsten, wenn einer seiner Gäste Geburtstag hatte. Platz an einem seiner Tische hatte jeder – unabhängig vom Milieu. Touristen kehrten ein, aber auch viele Stammgäste – darunter Korrespondent Christian Wehrschütz und seine Frau Elisabeth.

Gern gesehene Gäste waren auch Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz und seine Frau Elisabeth, die ein Haus auf der Teichalm besitzen und regelmäßig bei Wirt Peter Unterberger einkehrten © KLZ / Julia Kammerer

Und dabei war das „Wirt sein“ nichts Gelerntes. Peter Unterberger hatte es im Blut. „Ich komme eigentlich aus der Bauwirtschaft und war ein absoluter Quereinsteiger.“ Die Großeltern seiner Frau Franziska erbauten das Haus. Bis 1991 führten es die Eltern von ihr, ehe Franziska und Peter Unterberger übernahmen.

Das Gasthaus befindet sich kurz vor dem Teichalmsee und wird gerade umgebaut © KK

Doch wie geht es nun weiter? Aktuell herrscht Baustelle. Sohn Markus, der als Koch im Angerwirt arbeitete, baut das Obergeschoss gerade zu einer Wohnung um. Auch das Ehepaar Unterberger bleibt im Haus wohnen.

Das Gastzimmer und die große Küche bleiben unberührt. Ob das ein Hinweis auf eine „Wiederbelebung“ oder gar eine Rückkehr ist? „Wir werden sehen, ob unser Sohn etwas macht. Das ist seine Entscheidung“, stellt das Ehepaar Unterberger klar und lässt den traurigen Gästen so zumindest ein bisschen Hoffnung.