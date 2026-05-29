Ein Feldkirchner Bürger meldete sich am Freitagnachmittag bei der Kleinen Zeitung. „Am Areal der Firma Cerne brennt es. Es bilden sich dicke Rauchwolken und kleine Explosionen sind zu hören“, schildert der Anrainer die Sachlage.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr steht gerade im Einsatz. „Es gibt zurzeit keine Verletzten. Wir haben nur ein Problem, laut dem Besitzer befinden sich drei Gasflaschen im Gebäude. Das könnte gefährlich werden“, erklärt der Bezirksfeuerwehrkommandant von Feldkirchen Werner Puggl. Deshalb wurden auch die Cobra und die Polizei angefordert.

Wie bekannt wurde, brennt die sogenannte Eisenbiegerhalle des Unternehmens. „Die Halle ist 10 mal 15 Meter groß und ein Holzkonstrukt. Ein Arbeiter einer Subfirma hat Schweißarbeiten durchgeführt. 30 Minuten vor dem Brand hat er das Gebäude verlassen. Derzeit ist zum Glück niemand verletzt oder wird vermisst“, sagt Firmenchef Michael Cerne. Ebenso bestätigt der Besitzer, dass sich im Gebäude Acetylen-Flaschen befinden. „Diese müssen die Einsatzkräfte nun unschädlich machen.“

Elf Feuerwehren und die Rettung sind im Einsatz. Auch die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan wurde alarmiert. „Die Halle ist ein Holzkonstrukt, daher brennt sie so stark“, erklärt Cerne.

Der Brand hat auch auf das Verteilerzentrum der Post übergegriffen, konnte aber nun unter Kontrolle gebracht werden.

Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz © KK

Ebenso im Einsatz ist der Polizeihubschrauber. „Aus der Luft sieht man oft mehr, als vom Boden aus. Das ist bei Großbränden oder größeren Verkehrsunfällen Routine. Wir machen das zur Unterstützung der Einsatzkräfte am Boden“, erklärt Polizeisprecher Mario Nemetz.

Rund um den Zugbahnhof wurde das Areal abgeriegelt.