Noch in ihrer Zeit als Landtagsabgeordnete und Landtagspräsidentin hat die Murauerin Manuela Khom auf eine Modernisierung der veralteten Murtalbahn gedrängt. Die nunmehrige Chefin der ÖVP Steiermark und Landeshauptmann-Stellvertreterin wollte zunächst einen Wasserstoffantrieb: „Mit diesem Wunsch bin ich nicht durchgedrungen, deshalb ist eine Elektrifizierung das Ziel“, sagte sie vor zwei Jahren anlässlich einer Pressekonferenz.

Neue Triebfahrzeuge

Dieses Ziel ist nun ein Stück nähergerückt. Die steirische Landesregierung hat am Donnerstag einen Grundsatzbeschluss gefasst, die Murtalbahn zu elektrifizieren. Zudem sind weitere Investitionen geplant: „Da die Fahrzeuge der Murtalbahn trotz umfassender Grundsanierung voraussichtlich Mitte der 2030er-Jahre das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreichen, ist der Kauf von insgesamt fünf neuen Triebfahrzeugen geplant“, heißt es in einer Aussendung des Landes.

Manuela Khom freut sich über den Grundsatzbeschluss der Landesregierung, der den ersehnten Ausbau der Murtalbahn näherrücken lässt © Thomas Klier

Infrastruktur-Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ) kündigt ein Gemeinschaftsprojekt an: „Die Betreiber der Zillertalbahn, der Pinzgauer Lokalbahn und der Murtalbahn haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam neue elektrische Schmalspurfahrzeuge anzuschaffen“. In Summe sollen 17 Neufahrzeuge bestellt werden, um den Stückpreis senken zu können. Denn der Markt für Schmalspurbahnen mit einer Spurweite von 760 Millimeter sei in Europa klein. Eine Arbeitsgruppe sei dabei, die Ausschreibungsunterlagen zu finalisieren, so Holzer.

„Anschaffung soll in Kooperation mit Zillertalbahn, Pinzgauer Lokalbahn und Murtalbahn billiger werden“: Landesrätin Claudia Holzer © Land Steiermark/Binder

Fixiert ist die Angelegenheit freilich noch lange nicht. Die Steiermark würde 169 Millionen Euro für das Projekt bereitstellen. Aber das Geld könne nur fließen, wenn der Bund und das Land Salzburg zusagen, den Ausbau mitzufinanzieren. Der nun gefasste Grundsatzbeschluss sei die Basis, in entsprechende Verhandlungen zu treten.

Schnellere Verbindung

In den Kosten ist neben der Fahrzeugbeschaffung, der Elektrifizierung der Strecke und der Adaptierung der Werkstätten auch eine Attraktivierung der Strecke enthalten. Die Fahrzeit zwischen Unzmarkt und Murau würde so von 36 auf 24 Minuten sinken.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sieht in der Murtalbahn das „Rückgrat einer ganzen Region und die Hauptschlagader des öffentlichen Verkehrs im Bezirk Murau“. Man wolle ein zentrales Verkehrsmittel für Schüler, Pendler und den Tourismus stärken.