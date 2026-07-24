Sarah Ruckhofer

Stv. Ressortleiterin Regionalredaktionen Steiermark, Teamleiterin Regionalredaktion Murtal & Murau

Geboren 1990. Aufgewachsen in Judenburg, beruflich wie privat tief verwurzelt in der Region Murtal-Murau. Hat Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Literatur sowie akademische PR-Beratung berufsbegleitend studiert. Journalistisch für diverse Medien bereits seit Schulzeiten tätig, bei der Kleinen Zeitung seit 2014. Glühende Verfechterin des Regionaljournalismus: Nirgends ist man näher dran an den Leserinnen und Lesern. Ein Beruf, der so viel mehr ist - vielfältig, herausfordernd, jeden Tag aufs Neue spannend.