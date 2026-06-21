Im Murtal hat sich ein bemerkenswerter Gewöhnungseffekt eingestellt. Als die Formel 1 2014 zurück auf den Red Bull Ring kehrte, herrschte wortwörtlich Ausnahmezustand. Die Dimensionen der Königsklasse sprengten alles bisher Dagewesene, ebenso die Anforderungen an Infrastruktur, Verkehr und Organisation. Mit einem Schlag rückte die Steiermark ins weltweite Scheinwerferlicht, zugleich erkor Milliardär Dietrich Mateschitz Spielberg zu seinem liebsten Spielplatz aus. Zig Millionen flossen in den Aus- und Umbau hochwertiger Hotellerie und Gastronomie – dringend notwendig in einer Region, die in Sachen Massentourismus kaum Erfahrung hatte.

Zwölf Jahre später ist die Aufregung abgekühlt. Seit Wochen laufen am Red Bull Ring die Vorbereitungen für den Grand Prix, der kommenden Sonntag über die Bühne geht. Konzepte wurden über Jahre erprobt und verfeinert. Was einst schlaflose Nächte bereitete, folgt heute eingespielten Abläufen. Hochkomplex sind sie noch immer – außergewöhnlich längst nicht mehr. Wenn die Sattelschlepper der Formel 1 anrollen, jedes Bett belegt ist und auf grünen Wiesen Camping-Städte entstehen, zucken die Einheimischen nicht mehr mit der Wimper. Die Weltstars der Formel 1 vor der Haustüre zu haben, hat seinen Sensationswert verloren.

Spielberg liefert kompromisslos Qualität

Dabei lohnt sich ein Blick zurück. 2014 war die Euphorie auch deswegen so groß, weil man nur zu gut in Erinnerung hatte, wie knapp das Projekt Spielberg fast gescheitert wäre. An der Formel 1 im Herzen der Steiermark ist nichts selbstverständlich, auch an der viel beachteten Verlängerung des Vertrages bis 2041 nicht. Spielberg liefert Qualität und das kompromisslos. Sauberkeit, Gastfreundschaft und vor allem perfekte Organisation haben international Eindruck hinterlassen. Hinter den Kulissen sorgen Behörde und Einsatzkräfte Jahr für Jahr unaufgeregt und professionell für reibungslose Abläufe.

Unstrittig ist, dass die Formel 1 ein Milliardengeschäft für Österreich ist. Die Wertschöpfung geht weit über die Steiermark hinaus. Von der Reinigungsfirma bis zum Caterer, vom Privatzimmervermieter bis zum Zelteverleih: Studien zufolge hängen mehr als 1500 Arbeitsplätze am Geschäft mit dem Motorsport. Touristische Effekte spürt man von Kärnten bis in den Großraum Graz. Und der Werbewert, wenn Bilder aus der grünen Steiermark über TV-Geräte weltweit flimmern, ist unbezahlbar.

Weltöffentlichkeit nutzen

Man kann erahnen, wie es um den lokalen Tourismus ohne diesen einzigartigen Motor heute stünde. Klar ist: Der Red Bull Ring mit all seinen Veranstaltungen ist ein historisch einmaliger Glücksgriff für das Murtal. Dass Mark Mateschitz den Weg seines Vaters weitergeht, ebenso.

Langfristig wird man aber gut beraten sein, sich nicht einzig allein auf das Engagement eines Milliardärs zu verlassen. Auch die Diskussionen, ob Motorsport angesichts der Klimakrise noch zeitgemäß ist, werden nicht verstummen. Noch bietet die Formel 1 dem Murtal internationale Sichtbarkeit, wirtschaftliche Dynamik und Zeit. Zeit, an Alternativen zu arbeiten, neue Wege zu beschreiten und die Augen der Weltöffentlichkeit zu nutzen, so lange sie noch auf Spielberg gerichtet sind.