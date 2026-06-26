Aus dem Lautsprecher des Red-Bull-DJ-Wagens vor dem Welcome-Center dröhnt die Techno-Version von „Guten Morgen Sonnenschein“. Morgen ist es nicht, sondern mittags, aber Sonnenschein passt. 32 Grad zeigt das Thermometer an, 50 Grad sind es am aufgeheizten Asphalt. In der Fan-Zone flüchten die Besucher vor der Hitze in den raren Schatten. In den Merchandise-Shops gibt‘s nicht nur T-Shirts, Kappen und Jacken der favorisierten Teams, sondern auch eine Klimaanlage und Ventilatoren. Gut so, denn die Preise lassen die Fans zusätzlich schwitzen.

„Wir haben gerade eingekauft, zwei Leiberl und einen Sonnenschirm. 250 Euro“, lacht Eveline aus dem Burgenland. Sie ist mit ihrem Sohn Kilian am Ring. „Heute zahlt die Mama!“ In Summe geben die beiden rund 1000 Euro pro Person für das Wochenende am Red Bull Ring aus. „Das ist aber eher Sparflamme. Hier gibt‘s sicher Leute, die 2000 bis 3000 Euro ausgeben.“

250 Euro für zwei Leiberl und einen Schirm: Mama Eveline und Sohn Kilian © Richard Purgstaller

Preise für Merchandising

Sparsam ist auch eine junge Frau im Shop von Red Bull Racing. „Die spinnen ja“, schüttelt sie den Kopf und verlässt das improvisierte Geschäft ohne Einkauf. Ein Blick auf die Preistafeln der Merchandise-Stände zeigt: Ein Kapperl schlägt mit rund 60 bis 70 Euro zu Buche, T-Shirts gibt‘s sowohl um 40 als auch um 150 Euro, langärmelige Shirts ab 100 Euro. Regelrecht billig im Vergleich ist eine Jacke mit Spielberg-Aufdruck: 180 Euro. Was am meisten verkauft wird? „Definitiv Kapperl und Hüte bei der Hitze“, verrät eine Verkäuferin. Auch Regenschirme, sprich Sonnenschirme, sind begehrt.

Ein Krügerl Bier für 7,50 Euro

Bei Hitze fließt nicht nur das Wasser an den kostenlosen Stationen in Strömen, sondern auch das (nicht kostenlose) Bier. 7,50 Euro kostet der halbe Liter, das summiert sich über die Tage. „Abseits der Tickets ist definitiv der Alkohol das Teuerste“, erzählen Niki, Lars und Bene. In der Hand halten sie alkoholische Slushies, also halbgefrorenes Trinkeis mit Schuss. Kostenpunkt: 9,50 Euro. „Mit Tickets, Anreise und allem kommen wir sicher auf 1200 Euro pro Person“, rechnen die Freunde durch.

Bene, Lars und Niki mit ihren Freunden: „Alkohol ist das teuerste“ © Richard Purgstaller

Auf das gleiche Ergebnis kommen die Schweizer Dominic, Alessandro, Alejandro und Vincenzu. „Für uns sind das da ganz normale Preise, wie daheim.“ Neben Camping und Tickets ist auch für sie der Preistreiber „das Bier!“ Nicht ganz günstig auch der fruchtige Spritzer um 8,50 Euro. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad trinken die Fans wohl mehr als sonst, auch antialkoholische Getränke. Das summiert sich über die Tage: Bei den offiziellen Getränkeständen kostet ein Red Bull 4,80 Euro, eine 0,5-Liter-Thalheim-Limonade 5,30 (ebenso viel ein kleines Cola), das Thalheim-Wasser still oder prickelnd 4,50 Euro.

„Man unterschätzt die Kosten“

Wer viel trinkt, bekommt irgendwann Hunger. „Wir haben allein heute 200 Euro fürs Essen ausgegeben“, erzählt eine fünfköpfige Gruppe aus Polen. Sie versuchen, zu sparen, wo es geht, und übernachten recht günstig auf einem Campingplatz. „Aber man unterschätzt die Kosten. Vor allem das, was man tagsüber dann ausgibt.“

Nebenan werden Hotdogs für 10,50 Euro verkauft, weiter oben kleine Burger für elf Euro. „Wir rechnen hier mit sicher 100 Euro pro Tag“, sagt Cosimo aus dem Allgäu. Er ist mit seiner Tochter Alessia (3,5 Jahre) in Spielberg, die Mama ist samt fünf Monate altem Baby daheim. „2000 Euro geben wir hier sicher aus.“

Alessia mit ihrem Papa Cosimo aus dem Allgäu © Richard Purgstaller

Auch teuerste Tickets ausverkauft

Auf 1500 Euro pro Person kommt eine Gruppe junger Männer, die gerade Red Bull-Polo-Shirts für 145 Euro pro Person gekauft haben. „Das gehört einfach dazu.“ Rekordhalter bei unserer kleinen Umfrage ist eine Gruppe aus den Niederlanden: „2000 Euro sind es sicher, wir haben ein recht teures Quartier, dazu kommen der Sprit und die Tickets.“

Über die „günstigen“ Preise freuen sich indes Jeroen, Emma und Pepijn aus den Niederlanden. „Im Vergleich ist Österreich viel billiger!“ Die Verstappen-Fans kommen mit rund 800 Euro in Spielberg aus, das Ticket ist da schon mitgerechnet.

Freilich: Wer wirklich viel Geld in Spielberg lässt, den trifft man wohl nicht in den Fan-Zonen. Ab 6300 Dollar aufwärts kostet ein Ticket für den exklusiven Paddock-Club für das Wochenende – und auch diese Kategorie ist längst ausverkauft.