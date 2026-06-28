Die Hitze im Lande wirkt sich auch auf das Trinkverhalten der Formel 1-Fans aus: „Die Hitze macht die Leute marode. Tagsüber trinken sie viel weniger Alkohol, weil er schneller greift und sie schneller betrunken sind“, verrät Gastronom Peter Dietrich. Er betreibt, teils mit Partnern, mehrere Küchen samt Ausschank am Gelände. Ob beim eisernen Bullen, der Westtribüne, der T8-Tribüne, im Burg-Corner bei den Campingplätzen oder am riesigen Campingplatz Pink: „Tagsüber gehen viel mehr Wasser und antialkoholische Getränke über den Tresen. Aber sobald es finster wird, fließt dann auch der Alkohol.“ Auch Hochprozentiges ist dann gefragt. Das Essverhalten sei indes unverändert, der Renner sind Pommes rot-weiß.

Peter Dietrich (links) führt mehrere Gastrostände am Red Bull Ring, 140 Mitarbeiter beschäftigt er an diesem Wochenende © Richard Purgstaller

Hitze hinter dem Tresen

140 Mitarbeiter beschäftigt Peter Dietrich, bekannt für sein Murtal-Catering, am Rennwochenende. Für sie ist die Hitze extrem: „Das ist wirklich nicht ohne. Wir arbeiten ja in Zelten, da gibt es kaum Entlüftung.“ Besonders in den Küchen bedeutet das Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke, rund um die Fritteusen noch mehr. „Das verlangt den Leuten einiges ab. Wir haben natürlich Ventilatoren aufgestellt, aber das hilft nur bedingt.“ Trotzdem sei die Motivation hoch: „Alle sind froh, hier arbeiten zu dürfen, weil sie mitten im Geschehen sind.“ Gearbeitet wird, natürlich in Schichten, rund 22 Stunden pro Tag. Dietrich: „Es beginnt um 6 Uhr mit dem Frühstück, dann geht es den ganzen Tag dahin und abends kommen die Partys. Die letzten Gäste gehen gegen vier Uhr schlafen.“