Es ist eine kostenlose Werbung, die unbezahlbar ist: Während der Formel 1 posten Fahrer und Teams in sozialen Medien zahlreiche Videos und Fotos aus dem Murtal und aus Murau. „Was Lewis über die Region gesagt hat, ist natürlich ein Wahnsinn“, freut sich Tourismus-Geschäftsführerin Isabella Painhapp. Der Ferrari-Star schwärmte in einem Video über das Murtal: „Die Strecke geht den Hügel hinauf in Richtung Wald. Es ist wirklich ein Ort, an dem es grün und sauber ist. Die Luft ist so frisch, das ist alles beeindruckend.“ Deshalb habe er nur einen einzigen Wunsch im Rahmen des Grand-Prix-Wochenendes. „Ich hätte gerne noch mehr Zeit, um in die Berge wandern zu gehen.“ Fast 70.000 „Gefällt mir“-Angaben hat dieses Video bereits gesammelt.

Einen regelrechten Werbefilm für die Steiermark hat das Cadillac-F1-Team veröffentlicht. Darin zu sehen sind unter anderem der Stift St. Lambrecht samt Stiftsgarten sowie Wälder, Weiden und Bäche. Auch Audi sendet Bilder aus der Region um die Welt, Williams schwärmt von Österreich: „Ist es die schönste Location im Rennkalender?“

Alle Zimmer ausgebucht

„Wir merken schon, dass die Leute uns immer öfters als Urlaubsland entdecken. Das Murtal als Ganzes wird bei der Formel 1 immer stärker mitkommuniziert, das freut uns natürlich wahnsinnig“, so Michael Ranzmaier-Hausleitner, Tourismusobmann. Auch heuer sorgt der Grand Prix für volle Betten: Rund 50.000 sind es, alle sind ausgebucht. Sogar die rund 40.000 Camping-Stellplätze sind so gut wie voll. Finale Zahlen liegen noch nicht vor, die Touristiker gehen aber von mindestens 130.000 reinen F1-Nächtigungen aus. „Vom Eindruck her ist es heuer noch voller als 2025.“

Blauer Himmel und Sonnenschein: Das Murtal zeigt sich von seiner schönsten Seite © APA / Erwin Scheriau

In Spielberg geht indes ein Gerücht um: Die „Orange Army“ soll sich heuer deutlich reduziert haben. Die Touristiker können das nicht bestätigen: „Die Meldedaten folgen erst und Schwankungen sind normal. Aber von den Anfragen her merken wir jetzt keinen Einbruch“, so Painhapp. Bei den internationalen Gästen dominieren noch immer Holländer und Deutsche, bei Italienern erwartet man eine Zunahme.

Von der Hitze an der Strecke profitiert auch der Tourismus: „Die Kulisse macht Lust auf die Berge. Wir haben heuer viele Anfragen, die Gäste wollen der Hitze entfliehen.“ Bergseen und Schwimmbäder sind gefragt, vor allem den Freitagvormittag nutzten viele Fans für Ausflüge in der Region.