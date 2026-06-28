Es ist heiß in Spielberg. Für die Fans, die in luftigen Shirts und kurzen Hosen im Schatten Schutz suchen, aber besonders für jene, die hinter den Kulissen in voller Montur arbeiten. Sichtbar ist ihre Arbeit nicht immer, unverzichtbar aber allemal. „Das ist schon etwas ganz Besonderes, was hier geleistet wird“, ist Feuerwehr-Einsatzleiter Erwin Grangl zu Recht stolz auf seine Mannschaft.

Wir treffen ihn gemeinsam mit Abschnittskommandant Andreas Stürzl und Michelle Pregetter, Kommandantin der Feuerwehr Seckau, bei der Einsatzzentrale neben dem Welcome Center. Hier laufen alle Fäden zusammen – und das sind viele. „Wir sind im Infield, also direkt an der Strecke im Einsatz. Ebenso in der Boxengasse, im Paddock, aber auch auf den Campingflächen, beim Hubschrauber-Landeplatz oder den Party-Ställen rundherum“, zählt Grangl auf. In Spitzenzeiten sind bis zu 265 Kameradinnen und Kameraden gleichzeitig im Einsatz. Die meisten gehören dem Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld an, Unterstützung kommt aus Zeltweg und Leoben. Die Nachbarbereiche sind zusätzlich in erhöhter Alarmbereitschaft.

Vom Ö-Ring zu Red Bull

Seit 2014 ist die Feuerwehr bei jeder Großveranstaltung am Red Bull Ring dabei, „aber natürlich waren wir auch schon am Ö-Ring und später am A1-Ring da“. Freilich in anderer Größenordnung: „Red Bull arbeitet einfach hochprofessionell, und dasselbe wird von uns erwartet. Bei der Formel 1 schaut die ganze Welt zu.“ Der erste Grand Prix am Red Bull Ring ist allen bestens in Erinnerung: „Da gab es richtig viel nachzudenken“, erzählen Grangl und Stürzl. 24 Sitzungen mit Veranstalter und Behörden waren vorab nötig. „Es war alles Neuland. In ganz Österreich gab es keine vergleichbare Veranstaltung, wo wir ein Konzept hätten übernehmen können.“

In der Zentrale können alle Einheiten in Echtzeit verfolgt werden, so hat man das weitläufige Gelände stets im Blick © KLZ / Sarah Ruckhofer

Seitdem hat sich viel getan. Die Einsatzkonzepte werden jedes Jahr verfeinert und weiterentwickelt. „Auch heute braucht es noch viele Besprechungen vorab, sicher 20. Dazu kommen zahlreiche sehr spezifische Übungen.“ Jede Veranstaltung, rund zehn sind es pro Jahr, bei denen die Feuerwehr gebraucht wird, wird genau evaluiert. „Wir holen uns auch Feuerwehr-Experten von außen, die uns helfen, über den Tellerrand zu blicken“, erzählt Grangl. Überraschungen bleiben trotzdem nicht aus: „Als im Vorjahr ein Lkw gegen eine Überkopf-Werbetafel krachte – das hatten wir auch nicht am Schirm.“

Löschquads mit Erfahrung aus Spielberg

Die Erfahrung aus den Großveranstaltungen kommt heute Feuerwehren in ganz Österreich zugute. So wurden in Spielberg federführend die Lösch-Quads entwickelt: Speziell ausgerüstete Quads, die auf den engen Campingplätzen rasch zu Bränden ausrücken können. Beladen sind sie mit 220 Liter Löschwasser, um rasch eingreifen zu können. „In all den Jahren ist kein einziger Brand außer Kontrolle geraten“, sind die Kameraden froh.

Erprobtes Team: Michelle Pregetter, Andreas Stürzl und Erwin Grangl © KLZ / Sarah Ruckhofer

Wie spezifisch die Anforderungen oft sind, zeigt das Beispiel des temporären Hubschrauber-Landeplatzes im Bereich der Parkplätze. Dort ist Michelle Pregetter stationiert: „Im Vorjahr hatten wir am Sonntag 150 Landungen, heuer sollen es noch mehr sein.“ Bei den 150 Landungen gab es 37 sogenannte Heiß-Betankungen. „Der Hubschrauber stellt dabei sein Triebwerk nicht ab, es besteht die Gefahr, dass der Schlauch zu brennen beginnt“, schildert Andreas Stürzl, der hauptberuflich beim Bundesheer arbeitet und entsprechend Erfahrung mitbringt. Bei jeder Betankung dieser Art herrscht daher Bereitschaftsalarm: „Wir müssen in voller Ausrüstung, mit Atemschutzgeräten und Masken warten“, schildert Pregetter.

Einsatz statt Urlaub

Die jüngsten Kameraden im Ring-Einsatz sind gerade 18 geworden, die ältesten sind um die 65 Jahre alt. Der Einsatz dauert von Mittwoch bis Montag, 24 Stunden am Tag – ehrenamtlich, in der Freizeit. Die Mannschaft hält zusammen: „Der Andrang ist groß, der Dienst sogar begehrt. Es ist schön, alle so motiviert zu sehen.“ Die Hitze stellt die Frauen und Männer heuer vor besondere Herausforderungen: „Gerade die, die in voller Montur an der Strecke stehen, haben es schwer“, erzählt Grangl. „Da kann man nur trinken, trinken, trinken und zwischendurch in den Schatten gehen.“

Was das Team motiviert? „Eine sichere Veranstaltung für alle“, sind sich die drei einig. „Und man muss Motorsport-affin sein.“ Persönlich sei es die Wertschätzung. So erzählt Michelle Pregetter von einer Gruppe Fans, die spontan ein Feuerwehr-Lied als Dank angestimmt habe. Erwin Grangl erinnert sich an Begegnungen mit Didi Mateschitz und später Sohn Mark: „Sie haben uns gratuliert und gedankt.“ Und auch Andreas Stürzl freut sich über „wertvolles Feedback“. Mit Montagfrüh endet der Einsatz. „Und wir sind jedes Mal froh, wenn alles gut gegangen ist.“