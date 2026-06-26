Für die steirische Polizei ist es ein Großeinsatz, und zwar der größte des Jahres: Auch wenn die Formel 1 am Red Bull Ring erfahrungsgemäß sehr ruhig verläuft, verlangt der Einsatz der Exekutive einiges ab. Mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten – die genauen Zahlen werden aus einsatztaktischen Gründen nicht genannt – versehen rund um Spielberg ihren Dienst.

„Einer der zentralen Bereiche ist der Verkehr, also die An- und Abreise“, erklärt Pressesprecher Sabri Yorgun von der Landespolizeidirektion. Rund 100 Einsatzkräfte sind allein für das Verkehrs-Management abgestellt. Sie versehen auf den Schnellstraßen und Autobahnen ebenso ihren Dienst wie auf den zentralen Abfahrten und Kreuzungen rund um das Ring-Gelände. Im Hintergrund steht ein Konzept der Landesverkehrsabteilung, um die Zu- und Abreiseströme möglichst staufrei zu managen.

Eigene Logistikabteilung

Für alle Ring-Besucher gut sichtbar positioniert ist die Einsatzeinheit samt Sturmgewehr. In voller Ausrüstung sind sie bei dieser Hitze nicht zu beneiden: „Das stellt natürlich auch uns vor Herausforderungen. Die Kolleginnen und Kollegen sind mit Getränken und Schatten ausgestattet und es gibt eine Rotation, man wechselt sich also ab“, erklärt Yorgun. Für den größten Einsatz der Steiermark stellt die Polizei eine eigene Logistikabteilung, die beispielsweise Verpflegung und Unterbringung der Mannschaft regelt. Dazu gibt‘s einen Fahrzeug-Pool, um bei Pannen schnell für Ersatz zu sorgen. Braucht es eine medizinische Versorgung, stehen eigene Polizeisanitäter zur Verfügung.

Das taktische Kommunikationsfahrzeug hilft, wichtige Infos schnell an viele Fans zu verteilen © Richard Purgstaller

Drohnenabwehr und Fahrradpolizei

Doch zurück zur Rennstrecke: Für die Sicherheit der Besucher sorgen unter Einsatzleiter Andreas Tafeit zahlreiche Spezialeinheiten, die aus ganz Österreich an den Red Bull Ring kommen. Ein Auszug: Die Drohnenpiloten der Landespolizeidirektion sind ebenso in Spielberg wie die Drohnenabwehr der Cobra. Zwei Hubschrauber sind am Gelände stationiert, einer davon ein FLIR-Hubschrauber, ausgestattet mit Wärmebildkamera. Mehrere Bereitschaftseinheiten fahren rund um Spielberg Patrouille, um im Notfall sofort verfügbar zu sein. Sie rücken etwa bei Raufereien am Campingplatz an. Bei gröberen Vorfällen sind die Einsatzeinheit, die SIG (Schnelle Interventionsgruppe) und die Cobra vor Ort.

Auch kontrolliert wird fleißig, etwa von der Fremden- und Grenzpolizei. Sie arbeiten einerseits an dem temporären Grenzübergang am Fliegerhorst Hinterstoisser, wo alleine am Donnerstag 100 Grenzübertritte registriert wurden. Zugleich werden vor allem im Bereich der Security-Kräfte intensive Kontrollen durch die Fremdenpolizei durchgeführt. Bei den Partys in der Nacht finden Jugendschutzkontrollen statt, hier sind zivile Beamte im Einsatz.

Erstmals in Spielberg ist heuer die Fahrradpolizei: Beamte, die etwa Verkehrskontrollen durchführen und besonders auf die Sicherheit der Radfahrer achten. Um die Fan-Massen zu lenken und Informationen rasch weiterzugeben, setzt die Polizei auch heuer auf das taktische Kommunikationsfahrzeug samt Lautsprecher und großer LED-Schrift.

Auch auf den Zugängen zur Rennstrecke sorgen die Polizisten für Sicherheit © Richard Purgstaller

Sprengstoffhunde

Ebenfalls bei der Formel 1 sind die sogenannten sprengstoffkundigen Organe: Diese Sondereinheit der Polizei sorgt für die Durchsuchungen mit den speziell geschulten Sprengstoffhunden. Wird etwa verbotene Pyrotechnik sichergestellt, landet auch diese bei den Beamten.

Bisher verläuft der Großeinsatz aber außerordentlich ruhig: Die Anreise war am Freitag flüssig, gröbere Vorfälle wurden nicht registriert. Was sehr wohl wieder ein Thema für die Polizei ist, sind die im Vorjahr heiß diskutierten Anzeigen von Anrainern aufgrund der Lärmentwicklung auf den Campingplätzen. „Wir gehen allem nach und sind natürlich Ansprechpartner für alle“, betont Sabri Yorgun.

Für den Qualifying-Samstag rät man zu einer möglichst frühen Anreise. Staus werden wie berichtet vor allem bei überregionalen Baustellen erwartet, zu Verzögerungen kommt es wohl auch im Nahbereich der Rennstrecke.