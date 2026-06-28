Für die Fans war es eine kurze Nacht: Gefeiert wurde auf den Campingplätzen rund um den Red Bull Ring bis in die frühen Morgenstunden. „Gemessen an der Größe der Veranstaltung war es aber sehr ruhig“, sagt Polizeisprecher Sabri Yorgun. Pro Nacht verzeichnet die Polizei rund 30 Anzeigen nach dem Jugendschutzgesetz, hauptsächlich geht es um Alkohol-Ausschank an Minderjährige. Angezeigt werden in diesen Fällen sowohl die Wirte als auch die Jugendlichen selbst.

Zum Einsatz kam vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch die verbotene Pyrotechnik auf den Campingplätzen. „Es ist eine eigene Pyro-Streife in Zivil auf den Campingplätzen unterwegs, tatsächlich ist es aber fast unmöglich zu eruieren, wer die Feuerwerke abschießt“, so Yorgun. Anzeigen von Anrainern wegen des Lärms gab es aber heuer kaum.

Polizei am Red Bull Ring © Richard Purgstaller

Illegale Drohnen

Ansonsten gab es nur die erwartbaren Alkohol-Anzeigen im Verkehr und wenige strafrechtlich relevante Delikte. Einiges zu tun hatte indes die Drohnen-Abwehr der Cobra: 17 Drohnen wurden Stand Sonntagfrüh detektiert und zu Boden gebracht, Tausende Euro an Sicherheitsleistungen wurden eingehoben. Die Besitzer werden angezeigt, es drohen Strafen bis zu 22.000 Euro.

Während private Drohnen am Gelände streng verboten sind, setzt die Polizei auch selbst auf Drohnen. Sie sind über die Überwachung der Veranstaltung mittlerweile unerlässlich. Stationiert ist die Einheit am Campingplatz Blau, leicht erhöht über der Rennstrecke. „Erstmals werden heuer alle Drohnenstarts in einer App gemeldet“, erklärt Werner Lackner von der Einsatzabteilung der Polizei. „So haben wir einen guten Überblick. Auch unsere eigenen Drohnenflüge melden wir an.“ In Echtzeit ist zu sehen, wo die Drohnen von Veranstalter und Polizei gerade in der Luft sind. „Alle anderen Drohnen, die illegal fliegen, werden zu Boden gebracht.“ Dafür sind mehrere Störsender am Gelände positioniert.

Ewald Binder und Werner Lackner steuern die Polizei-Drohne © KLZ / Sarah Ruckhofer

Drohnen zur Überwachung

Zurück zur Polizei-Drohne. Der Vorteil für die Polizei ist klar: Das Geschehen am Gelände, die An- und Abreise sowie der Zustrom der Besucher kann in Echtzeit überwacht werden. Ausgestattet ist die Drohne mit einer Wärmebildkamera und Infrarot für den Flug in der Nacht. „Die Drohne kann bei Regen, Wind und Schnee starten“, erklärt Werner Lackner. 23 Polizei-Drohnen gibt es in der Steiermark, rund 650 Einsätze registriert man pro Jahr. „350 Drohnen-Einsätze waren es alleine schon heuer.“