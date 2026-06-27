Die Luft flimmert, die Motoren heulen, der Schweiß rinnt in Strömen – das Formel-1-Wochenende in Spielberg verlangt wegen der Hitze nicht nur den Piloten und den vielen Fans alles ab. Auch abseits der Rennstrecke wird geschwitzt. Das gilt für die VIPs im noblen Paddock Club ebenso wie für das Team von Sky Sport.

Insgesamt ist das Team mit 30 Personen im Einsatz. Mehr als 23 Stunden überträgt der Pay-TV-Sender inklusive der Rahmenserien live aus dem Murtal. Am Rennsonntag bereits ab 13.30 Uhr.

Seit 2012 reist Co-Moderatorin und Reporterin Sandra Baumgartner mit dem wohl rasantesten Zirkus der Welt um die dieselbe. Nach Österreich und Spielberg kommt die Münchnerin gerne. Aber was macht Spielberg so speziell? „Die Holländer“, sagt Baumgartner bei einem kurzen Spaziergang durch das Fahrerlager lachend. Am Rennsonntag wartet auf sie übrigens ein „Spezialeinsatz“. Sie wird für das TV-Publikum mit einem Doppeldecker die Rennstrecke abfliegen. „Ich habe zum Glück keine Höhenangst. Ich habe aber keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich glaube, dass es laut ist, dass es ein bisschen rumpelig werden kann, und ich bin noch nie in einem offenen Flugzeug gesessen“, plaudert Baumgartner schmunzelnd aus. Vor dem Start wird es auch noch ein Gespräch mit dem Piloten geben. „Nicht, dass der mit mir verrückte Sachen macht. Wenn es nach mir geht, hat er Looping-Verbot“, sagt die Deutsche mit einem Lachen.

Timo Glock und das Wiener Schnitzel

Zu ebener Erde bleibt hingegen Sky-Experte Timo Glock. Aber auch er liebt den Grand Prix von Österreich. „Es ist ein sehr spezielles Rennen, ich bin hier selbst viele Rennen gefahren. Es ist ein anderes Flair. Die Strecke ist in die Natur eingelassen, man kann sehr gut essen gehen, die Stimmung ist gut, Red Bull als Veranstalter bietet den Fans ein tolles Erlebnis. Für mich gehört er zu den Top-5 im Rennkalender“, sagt der Deutsche. Kulinarisch hat es ihm das Wiener Schnitzel angetan. „Da ist die Schlagzahl am Wochenende schon sehr hoch“, gesteht der 44-Jährige lachend. Im „Steirereck“ am Pogusch hat er deshalb bereits einen kulinarischen Boxenstopp eingelegt.

Der Arbeitstag des Sky-Teams ist übrigens lang. Acht bis zehn Stunden pro Tag verbringen Baumgartner, Glock und Co. auf der Rennstrecke – mit Besprechungen, Interviews, Analysen, Nachbetrachtungen und Dreharbeiten für Hintergrundbeiträge. Die sind wichtig. Etwa die Hälfte der Reichweite erreicht Sky in der Formel 1 mit der Rahmenberichterstattung: „Die Präsentation und das Drumherum zieht die Zuschauer genauso sehr an wie die Live-Action“, heißt es von Sky.

Exklusives Reich der Reichen und Schönen

Schauplatzwechsel. Im exklusiven Paddock Club arbeiten die Ventilatoren auf Hochtouren. Auch im Reich der Reichen und Schönen sind an diesem Qualifying-Samstag nur die Getränke eiskalt. Hier stillt man den Durst mit Champagner und den Hunger mit Wagyu-Ring oder Atlantik-Thunfisch. Und natürlich sind auch in Spielberg stets viele bekannte Gesichter unter den „Zirkusbesuchern“ – „Joko“ Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf etwa. Die beiden deutschen Kult-Moderatoren blickten auch interessiert hinter die Kulissen. Und warum wurde aus „Joko“ kein deutscher Formel-1-Pilot? „Weil Michael Schumacher besser Autofahren konnte als ich“, scherzte der TV-Star. Zwar habe es in seinem Heimatdorf eine Kartbahn gegeben, auf der auch der große „Schumi“ einst seine Runden drehte, „aber das war schon die größte Nähe, die ich jemals zu diesem Sport hatte.“

Klaas und Joko in Spielberg © Richard Purgstaller

Wem die Hitze zu sehr zusetzt, kann sich im Paddock Club frisch machen: Für Damen gibt‘s eine Styling-Lounge, für Männer einen eigenen Barber.

Großglockner statt Formel 1

Auch die einstige „Speed-Spezialistin“ Nicole Schmidhofer tauchte in die Welt der Formel 1 ein. Das Rennen am Sonntag, 28. Juni, wird aber ohne die ehemalige Ski-Super-G-Weltmeisterin stattfinden. Die Steirerin will nämlich hoch hinaus. „Ich werde mit meinem Vater auf den Großglockner gehen“, freute sich Schmidhofer auf den Ausflug in kühlere Gefilde.

Am höchsten Berg Österreichs wird es jedenfalls garantiert ein paar Grad weniger haben als in Spielberg. Vermutlich auch im Flugzeug von Sky-Reporterin Sandra Baumgartner. Aber auch die ist gerüstet für die Hitzeschlacht: „So oft wie möglich in den Schatten, viel trinken und ich habe Gott sei Dank nette Kollegen, die mich auch an das Trinken erinnern.“