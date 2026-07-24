Thomas Plauder

Redakteur Bundesland Steiermark

Geboren 1973 in Graz, aufgewachsen in Feldbach, in der Südoststeiermark. Seit 1995 in der Medienbranche. Zunächst als freier Mitarbeiter und später als Redakteur für die Wochenzeitungen „Der neue Grazer“ bzw. die „Grazer Woche“ tätig. Seit 2003 bei der Kleinen Zeitung. Elf Jahre als Sportredakteur viele Höhen und Tiefen des heimischen Fußballs erlebend, von 2014 bis 2021 Teamleiter des Regionalbüros in Feldbach. 2021 Wechsel in die Ressortleitung des steirischen Regionalressorts. Von April 2022 bis Mai 2025 als „steirischer Exot“ stellvertretender Ressortleiter der Regionalredaktionen Kärnten und Osttirol am Standort Klagenfurt. Gelegentlich auch als Podcaster mit dem Podcast „Plauderei unter Freunden“ im Einsatz. Seit Juni 2025 wieder zurück in der Steiermark und mit der „Plauderei“ als Gesellschaftsreporter im Einsatz.