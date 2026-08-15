Die steirische Stardesignerin Eva Poleschinski plaudert über Mode, Machos und Moneten und verrät, warum ihr Ehemann zweimal um ihre Hand anhalten musste.

„Das ist mein zweites Wohnzimmer, mein Lieblingsplatz.“ Eva Poleschinski lacht und lässt ihren Blick in die Ferne – dort, wo am Horizont das Burgenland und dahinter, im Dunst des Sommers,, das nicht weit entfernte Ungarn zu erkennen sind.

Die Stardesignerin, die in Wien lebt und arbeitet, sitzt an einem hölzernen Tisch auf der Terrasse des Weinhofs Postl am Ring, hoch über Hartberg. Die oststeirische Bezirksstadt ist ihre Heimat, hier wurde sie geboren, hier ist sie aufgewachsen. Und hierher kehrt sie regelmäßig gerne zurück. „Mein Herz ist nach wie vor grün, an meiner Wiener Wohnungstür klebt auch ein grünes Herz“, verrät Poleschinski.

Bezug zur Heimat ist wichtig

Und sie komme immer noch „sehr, sehr viel in der Steiermark“ – nicht nur aus beruflichen Gründen. „Jetzt sind wir wegen unserer Tochter sogar öfter da, weil wir ihr diesen Naturbezug, unseren steirischen Heimatbezug mitgeben möchten“, sagt die Mutter einer Tochter.

Ein Satz, der ihr Leben veränderte

„Sie sehen bezaubernd aus“, hat auf einer Hochzeit von Freunden einst ein Mann quasi im Vorbeigehen zu Eva Poleschinski gesagt. Ein Satz, eine Begegnung, die ihr Leben nachhaltig verändern sollten. Der Mann – ebenfalls Steirer – ist heute ihr Ehemann und der Satz in ihren Ehering eingraviert. Dabei hatten ihre gemeinsamen Freunde damals etwas ganz anderes vor, plaudert Poleschinski lachend aus. „Die wollten uns verkuppeln, aber nicht miteinander. Sie hatten andere potenzielle Partner für uns vorgesehen, diese Rechnung ist aber nicht aufgegangen.“

Beim ersten Antrag bin ich davongelaufen, weil ich in diesem Moment Bewegung brauchte. — Eva Poleschinski , Designerin

Und dann gibt es da noch eine besondere Episode. Vor dem Gang zum Traualtar musste Oliver, ihr Ehemann, Eva Poleschinski nämlich zwei Anträge machen. Beim ersten Antrag sei sie, wie sie lachend verrät, „davongelaufen, weil ich in diesem Moment Bewegung gebraucht habe.“ Der zweite Antrag habe dann aber funktioniert. „Wir sind jetzt seit zwölf Jahren verheiratet, haben eine super Familie und sind perfekt eingespielt, wir sind privat und beruflich ein tolles Team.“

Island, die zweite Herzensheimat

Eydis Erla heißt die gemeinsame Tochter, die im November drei Jahre alt wird. Ein isländischer Name. „Wir sind Island-Fans“, erzählt Poleschinski. Mittlerweile sei man zwei- bis dreimal im Jahr im hohen Norden, meist unterwegs mit einem modifizierten Geländewagen mit Dachzelt und viel fotografierend. „Seit zehn Jahren shoote ich meine Kampagnen fast ausschließlich in Island.“

© Oliver Rathschueler Eva Poleschinski fotografiert ihre Kampagnen fast ausschließlich in Island.

Handwerk wurde in der Familie der Sammlerin, die gerne auf Flohmärkten unterwegs ist, großgeschrieben. Und auch Eva Poleschinski ist eine Praktikerin. Da kann es schon einmal vorkommen, dass sie in High Heels einen Autoreifen wechselt oder daheim zum Werkzeug greift. „Ich liebe es, wenn was zu tun ist, greife ich an“, sagt die gebürtige Oststeirerin.

In der Pubertät eine „Revoluzzerin“

Poleschinski soll als Jugendliche in ihrer Pubertät, so zumindest die Mär, eine „Revoluzzerin“ gewesen sein. Ein schelmisches Schmunzeln zeichnet sich auf dem Gesicht der Designerin ab. „Sagen wir so, meine Eltern sind mit mir gemeinsam gewachsen“, sagt Poleschinski augenzwinkernd. Mehr ist der 42-Jährigen zu diesem Thema auch nicht zu entlocken.

© Klz / Daniel Winter Plauderei: Eva Poleschinski im Gespräch mit Kleine Zeitung-Gesellschaftsreporter Thomas Plauder

Mode und Moneten, zwei Begriffe, die oft zusammengehören. Aber hat die Mode auch Eva Poleschinski reich gemacht? „Ich fühle mich reich“, beantwortete sie die Frage. Nachsatz: „Weil ich zufrieden bin mit dem Leben, das ich jetzt habe. Und die Mode ist ein Teil davon. Für mich ist außerdem die Familie irrsinnig wichtig sowie die Möglichkeit, meinen Beruf mit dem Reisen kombinieren zu können. Momentan sind wir Gott sei Dank alle gesund und in Österreich geht es uns gut. Insofern fühle ich mich reich.“ Poleschinskis Kreationen trugen schon Stars wie Topmodel Nadine Leopold oder ihre Model-Kolleginnen Larissa Marolt und Franziska Knuppe. Sie war als Designerin beim US-„Bachelor“ und bei „Germany‘s Next Topmodel“ vertreten und zierte das Cover der „Elle“. „Da habe ich einen Freudentanz aufgeführt“, gibt die Frühaufsteherin und begeisterte Skifahrerin schmunzelnd zu.

Natürlich gibt es mich auch in Jogginghosen. Ich bin ja keine Modepuppe. Und ich steige auch nicht im Federrockerl in unser Dachzelt. — Eva Poleschinski , Designerin

Aber gibt es eine, die edle Roben designt eigentlich auch in Jogginghosen? „Natürlich“, sagt Poleschinski lachend, „ich bin ja keine Modepuppe. Und ich steige auch nicht im Federrockerl in unser Dachzelt.“

Was Eva Poleschinski in Rage versetzt

Unhöfliche Menschen, Menschen ohne Handschlagqualität und Unpünktlichkeit versetzen Poleschinski, die vier Semester Jus und BWL studiert hat, übrigens in Rage. Und wie sieht es mit Machos in der Modewelt aus? „Also, ich umgebe mich nicht gerne mit Machos“, sagt Poleschinski. „Ich meine damit Männer und Frauen, die man einfach ungern in seinem Umfeld hat. Natürlich ist die Modebranche auch bitchig, das ist kein Geheimnis, aber solche Menschen gibt es in jeder Branche.“ Sagt's und genießt wieder gut gelaunt die heimatlichen Vibes, hoch über Hartberg.