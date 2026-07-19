Paul Pizzera ist ein „Gute-Laune-Spezialist“. Wenn er mit seinem Sangesbruder Otto Jaus – wie kürzlich in der Klagenfurter Ostbucht – die Bühne rockt, dann ist die Stimmung im Publikum meist so wie das Wetter an einem typischen Sommertag – heiter.

„Klesch Koids Bier“ heißt der neueste Hit des Austropop-Duos. Grund genug, um mit dem Steirer auf ein „Klesch Koids Bier“ zu gehen und zu plaudern.

Über sein bisheriges Leben etwa, mit dem er äußerst zufrieden ist. „Ich habe bis jetzt so ein schönes Leben gehabt“, sagt der Sänger, Schauspieler und Kabarettist mit einem Schmunzeln, „dass ich, ohne, dass mir etwas abgehen würde, gehen könnte, wenn es vorbei ist. „Dankbar und demütig“, sei er deshalb, sagt der 38-Jährige, der am vergangenen Freitag (17. Juli) seinen Geburtstag feierte. „Was mir schon alles widerfahren ist, das würde für drei Leben reichen.“ Und dann zitiert er den amerikanischen Dichter Robert Frost. „Das Glück macht durch Höhe wett, was ihm an Länge fehlt.“

Paul Pizzera der „Mamabub“

Seinen Geburtstag hat er gemütlich mit seiner Mutter in Altaussee verbracht, wo er ein Studio besitzt. Hier, am für ihn „kraftvollsten Ort Österreichs“, ist Pizzeras kreatives Epizentrum. „Das Ausseerland hat eine beruhigende Vergänglichkeit, die dich behutsam in die Schranken weist.“

Seine Mutter, sie ist für Paul Pizzera ein Lebensmensch im wahrsten und schönsten Sinne des Wortes. Denn nicht alles im Leben des Grazers verlief in gleichmäßigen Bahnen. Da gibt es ein Thema – und schlagartig verändert sich Paul Pizzeras Gesichtsausdruck – über das er nicht so gerne spricht. „Ich hatte zwei Elternteile, einen wahnsinnig strengen und autoritären und meine Mutter, die versucht hat, das auszugleichen.“ Wegen seines Vaters zog er einst schon mit 17 von daheim aus und zu ihm hat er auch keinen Kontakt mehr. Und deshalb sei er auch ein „absoluter Mamabub“.

Auf ein „Klesch koids Bier“: Paul Pizzera plauderte mit Kleine Zeitung-Gesellschaftsreporter Thomas Plauder © Hannes Krainz

DIe Mama, eine ehemalige Augenärztin, habe, verrät der Sänger, „immer versucht, dass ich trotzdem totale Liebe empfinde, dass ich trotzdem Geborgenheit habe, dass ich mich trotzdem anlehnen kann. Da hat sie alles gegeben für mich und wie eine Löwin gekämpft, das werde ich ihr nie vergessen.“

Das Privatleben von Paul Pizzera ist – und das ist durchaus gewollt so – ein Buch mit sieben Siegeln. Lediglich die einstige Beziehung, inklusive Verlobung und Trennung, mit Schauspielerin Valerie Huber ist bekannt. „Ich habe noch nie, weil ich es wollte, irgendetwas in der Öffentlichkeit über meine Beziehungen gesagt“, stellt das Multitalent klar. Damit ist dieses Thema für ihn erledigt. Fast zumindest. „Mir geht es sehr gut, ich bin momentan sehr glücklich“, fügt Pizzera schelmisch lachend und augenzwinkernd hinzu.

Paul Pizzera der „Tausendsassa“

Viel lieber als über seinen Beziehungsstatus und sein Privatleben redet Paul Pizzera über seine künstlerischen Projekte. Und derer gibt es viele. Musikalisch tanzt er mit „Pizzera & Jaus“, mit „Aut of Orda“ und mit „Folkshilfe“ gleich auf drei Hochzeiten, zudem hat er auch zwei Filmprojekte in der Pipeline. Wird ihm das nicht zu viel? „Nein, es gibt mir mehr, als es mir nimmt“, sagt Pizzera, der einst Germanistik und Philosophie studiert hat, ehe es ihn auf die Bühnen dieser Welt verschlug. Und was treibt ihn an? „Ich habe nur ein Leben, deshalb möchte ich alles, was irgendwie meinem Kompetenzradius entspricht und wo ich mich gerne austobe, auch ausleben dürfen. Es ist wunderschön, dass man seinen kreativen Tuscher auf so vielen Ebenen ausleben kann.

Er könne aber „punktuell auch sehr gut abschalten und alleine sein.“ Aber der Steirer ist sich durchaus der Gefahr bewusst, die diese Fahrt in der künstlerischen Hochgeschwindigkeitsbahn birgt. „Und deshalb werde ich bewusst in den nächsten Jahren reduzieren und mich auf die Sachen fokussieren, die mir voll taugen“, plaudert Pizzera aus.

Ein Leben mit ADHS

2017 wurde bei Paul Pizzera ADHS diagnostiziert. „Es behindert mich aber nicht in meinem Alltag, ich bin halt ein recht sprunghafter Mensch“, verrät der Sänger. In der Natur zu sein oder mit „einem Menschen, den man mag“ etwas zu kochen, das helfe ihm. Im nächsten Jahr habe er bereits rund 25 Prozent weniger Termine als heuer. Die Zeit möchte er nutzen. „Ich werde lesen, schreiben, gut essen und in der Natur sein.“ Paul Pizzera ist ein geselliger Mensch, aber „je älter man wird, desto selektiver wird man, wer einen Rausch mit dir verdient hat“, sagt er herzhaft lachend.

In den Sozialen Medien gibt es Paul Pizzera nicht. „Ich habe nicht einmal die Apps am Handy“, sagt er. Denn das würde ihm Lebenszeit rauben, die er viel lieber mit einem guten Buch verbringe. Auch eine Dating-App habe er noch nie am Handy gehabt. „Das bin nicht ich“, stellt Paul Pizzera klar.

Als Kind wollte der glühende Sturmfan übrigens Profifußballer werden, mit 15 begann er Gitarre zu lernen, der Rest ist Geschichte. Eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist.