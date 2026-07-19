Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag für Segler in der Kvarner Bucht und den umliegenden Inseln abgespielt. Wie kroatische Medien und Segelblogger berichten, hat ein schwerer nächtlicher Sommersturm (Nevera) die Region getroffen und dabei besonders die bei Seglern beliebte Potkujni-Bojenbucht auf der Insel Unije. Es kam offenbar zu Massenstrandungen. Auch die Hafenbucht von Unije war betroffen, allerdings ist dort, im Gegensatz zur Potkujni, die Küste sandig und nicht felsig; die Schäden dürften geringer sein.

Allein auf Unije liefen laut Morski.hr zeitgleich rund sieben Boote mit insgesamt fast 50 Menschen an Bord auf Grund. Bewohner der Insel eilten mitten in der Nacht zu Hilfe, um die gestrandeten Besatzungen sicher an Land zu bringen. „Ich dachte, das ist jetzt das Ende“, wird ein Augenzeuge zitiert. Laut dem Kroatischen Ministerium für Meer und Verkehr gab es glücklicherweise trotz erheblicher Sachschäden keine Verletzten oder Toten.

Gewitter und Sturmböen

Um 3:45 Uhr soll der Sturm mit Böen von bis zu 60 Knoten (111 km/h) aus nordwestlicher Richtung mit voller Wucht auf die ankernden und die an den Bojen liegenden Schiffe getroffen sein. Offensichtlich hielten dem nicht alle Bojen, Leinen und Anker stand, ein Katamaran und Segelboote wurden vom Sturm losgerissen, einige trieben auf die Felsküste.

Auch in Susak und Lošinj soll der Sturm für Schäden gesorgt haben. So wurden im Camp Rapoca in Nerezine Bäume entwurzelt.

Österreicher erlitten Schiffbruch

Etwas weiter im Norden, in der Nähe von Kap Kamenjak (Südspitze von Istrien), erlitt eine Segelyacht Schiffbruch. Die dreiköpfige Besatzung aus Österreich flüchtete auf eine Rettungsinsel und wurde unverletzt von der Hafenkapitänin von Pula gerettet. Ihre genaue Herkunft ist noch nicht bekannt.

Hier erfolgte die Rettung der drei Österreicher © Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Kroatisches Meeresministerium

Unije, eine Nachbarinsel von Lošinj, gehört zu einer der beliebtesten Buchten bei Seglern in der Oberen Adria. Im Osten der Insel befinden sich einige tief eingeschnittene Buchten, die größte ist die Bucht Maracol. So idyllisch sieht die Potkujni-Bucht bei ruhigem Wetter aus: