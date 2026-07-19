Am Trabochersee begann vor 17 Jahren die Geschichte von Elfriede Lercher und Karl Kornberger. Aus dieser Begegnung wurde eine Partnerschaft, die nun ihren Höhepunkt fand. Geheiratet wurde am 26. Juni standesamtlich in Leoben. Im Beisein ihrer Kinder und deren Familien gaben sich Elfriede und Karl das Ja-Wort. Bei einem Sektempfang wurde gemeinsam auf das Glück des Paares angestoßen.

Doppelte Freude beim Familienfest

Ein weiterer schöner Anlass verlieh dem Festtag noch eine besondere Note: Während Elfriede und Karl ihre Liebe besiegelten, durfte auch der Urenkel des Bräutigams seinen Geburtstag feiern.

Ein besonderer Tag © Armin Russold

Berge und Seen

Die Liebe zur Natur ist eine große Gemeinsamkeit des Paares aus Mautern. Ob wandern, Radfahren oder schwimmen, die beiden Pensionisten genießen es, ihre Tage aktiv draußen unter freiem Himmel zu verbringen.

Für ihre Hochzeitsreise zieht es das Paar in die Ferne. Geplant ist eine Reise nach Ägypten, wo sie ihren neuen Lebensabschnitt als Mann und Frau genießen werden.