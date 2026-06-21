Nach einem gemeinsamen Jahrzehnt haben sich Michaela und Alexander dazu entschieden, den nächsten großen Schritt zu gehen und ihre Beziehung mit dem Bund der Ehe zu besiegeln. Am 6. Juni gaben sie sich im Glögglhof in Trofaiach – inmitten der Parkanlage, umgeben von schattenspendenden Bäumen – das Ja-Wort.

Ihre gemeinsame Reise begann bereits im Jahr 2015. Seither haben sie nicht nur viele schöne Augenblicke miteinander geteilt, sondern auch Herausforderungen gemeistert, die ihre Beziehung gestärkt und sie als Familie noch enger zusammengeschweißt haben.

Engagement und Sport prägen den Alltag

Eine große gemeinsame Leidenschaft verbindet die beiden besonders: das Reisen und das Radfahren. Während sich Alexander mit viel Herzblut bei der Feuerwehr engagiert, findet Michaela ihren Ausgleich im Sport, den sie mit Begeisterung ausübt.

In Trofaiach haben sich Michaela und Alexander ein Zuhause aufgebaut, das den Mittelpunkt ihres gemeinsamen Lebens bildet. Eine ganz besondere Bereicherung sind ihre beiden Kinder, die jeder von ihnen mit in die Beziehung gebracht hat und die ihre Familie auf wundervolle Weise vervollständigen.

Die Hochzeitsreise führt Michaela Siegmund-Sattler und Alexander Siegmund Ende Juni nach Kroatien, wo sie ihr neues Kapitel als Ehepaar genießen werden.