Die Vorfreude bei Schlager- und Volksmusikfans ist groß: Am Freitag (Generalprobe) und am Samstag verwandelt sich Bad Kleinkirchheim wieder in die Bühne eines der beliebtesten Musikereignisse im deutschsprachigen Raum. Beim „Wenn die Musi spielt - Sommer-Open-Air“ in St. Oswald sorgen zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler für beste Stimmung und einen unvergesslichen Sommerabend. Durch die Live-Sendung, die am Samstag ab 20.15 Uhr im ORF und MDR übertragen wird, führen erneut Stefanie Hertel und Marco Ventre. Auf dem Programm stehen zahlreiche Größen der Schlager- und Volksmusikszene. Mit dabei sind unter anderem voXXclub, Bernhard Brink, Hansi Hinterseer, die Jungen Zillertaler, Nik P., Pietro Basile sowie die Nockis.

Kurz vor der Veranstaltung gibt es jedoch auch eine unerfreuliche Nachricht. Die oberösterreichische Sängerin und Songwriterin Anja Fischthaler wird nicht wie geplant auftreten können. Die 23-Jährige, die durch ihre Teilnahme an der ORF-Castingshow „Starmania“ bekannt wurde, hat sämtliche geplanten Auftritte vorerst abgesagt.

Ärztlicher Rat

Wie ihr Management mitteilte, musste die junge Künstlerin aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls alle öffentlichen Termine auf unbestimmte Zeit absagen. Auf dringenden ärztlichen Rat konzentriert sie sich nun vollständig auf ihre Genesung. In einer persönlichen Botschaft bedankte sich Fischthaler bei ihren Fans, Veranstaltern und Wegbegleitern für die Unterstützung und das Verständnis: „Umso schwerer fällt mir dieser Schritt. Dennoch muss ich jetzt auf die Empfehlungen meiner Ärzte hören und mir die notwendige Zeit geben, wieder vollständig gesund zu werden. Ich freue mich schon heute auf den Moment, an dem ich wieder auf der Bühne stehen und mit meinem Publikum unvergessliche Momente teilen kann.“