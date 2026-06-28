Im Juni 2024 kreuzten sich die Wege von Patricia Hodajeu und Nemanja Polic ganz zufällig in den Straßen von Leoben. Gerade erst in die Stadt gezogen, stellte der Bräutigam eine einfache Frage und eröffnete so ein Gespräch, das der Beginn ihrer Liebesgeschichte ist. Für Patricia, die als Event-Managerin in Leoben tätig ist, war die Frage, was man alles hier machen kann, natürlich kein Problem. Und sie konnte auch gleich hilfreiche Tipps zu Ärzten und einem Fitness-Studio geben.

Dieser kurze Moment des Kennenlernens hinterließ einen bleibenden Eindruck. So beschlossen sie, über Instagram in Verbindung zu bleiben – in der Hoffnung, dass sich daraus vielleicht noch weitere Gespräche und Fragen ergeben.

Hochzeitsfeier im kleinen Kreis

Zwei Jahre nach ihrem ersten Kennenlernen läuteten schließlich die Hochzeitsglocken: Am 20. Juni wurde aus Patricia und Nemanja ein Ehepaar. Im Standesamt Leoben gaben sie sich, umgeben von ihren engsten Freunden und ihrer Familie, das Ja-Wort. „Die kirchliche Hochzeit haben wir für das nächste Jahr geplant“, verrät die Braut.

Ein glücklicher Tag für das Paar © Armin Russold

In ihrer Freizeit verbringen die beiden gerne gemeinsame Stunden im Fitness-Studio, wo zusammen trainiert wird. Wenn es etwas gemütlicher werden soll, entdecken sie neue Restaurants und entfliehen dem Alltag bei entspannten Momenten beim Lesen.