Dunkelrot oder schwarz: Wie ist die steirische Landeshauptstadt Graz nach diesem Wahlsonntag eingefärbt? Praktisch alle vor dem Urnengang veröffentlichten Umfragen sehen Bürgermeisterin Elke Kahr, die 2021 mit ihrer KPÖ den schwarzen Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl abgelöst hat, mit deutlichem Respektabstand auf Platz eins. Der von ÖVP-Spitzenkandidat Kurt Hohensinner bemühte Zweikampf an der Spitze schien damit abgesagt. Letztlich wurde die Entscheidung bei der Graz-Wahl 2026 natürlich an der Wahlurne (oder per Briefwahl, immerhin 39.511 Wahlkarten wurden ausgestellt) getroffen. Bis 16 Uhr waren die Wahllokale geöffnet. Erste Sprengelergebnisse werden rund eine halbe Stunde nach Wahlschluss erwartet, die erste Hochrechnung soll es gegen 17 Uhr geben. Hier sind Sie live dabei!

Gemeinderat: So hat Graz gewählt

Doch nicht nur Kommunisten und Volkspartei, sondern insgesamt elf Listen buhlten in der Murstadt um die Gunst der 225.883 Wahlberechtigten. Die FPÖ schickte Bezirkspolitiker René Apfelknab ins Rennen, dem die Meinungsforscher ein Duell um Platz drei mit Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) vorhersagten. Dahinter wollen auch die SPÖ mit Ex-Landesrätin Doris Kampus und die Neos (Spitzenkandidat Philipp Pointner) ins Stadtparlament mit 48 Sitzen einziehen. Knapp werden könnte es für die „Bürgerliste Korruptionsfreies Graz“ (KFG) rund um Claudia Schönbacher, die sich im Zuge des FPÖ-Finanzskandals von der FPÖ abgespalten hatte. Wieder wissen wollen es die Piraten, neu auf dem Wahlzettel stehen diesmal DBÖ („Demokratisches Bündnis Österreich“), Liste Gaza und MFG (Menschen – Freiheit – Grundrecht).

Gemeinderat: So haben die Grazer Bezirke gewählt

Ob Ries, Geidorf, Mariatrost, Puntigam oder Jakomini – hier finden Sie die Ergebnisse für alle 17 Grazer Bezirke. Es handelt sich um keine Hochrechnungen, sondern den jeweiligen Auszählungsstand. Ein Hinweis zum Vergleich mit der Wahl 2021: Anders als vor fünf Jahren wird der Großteil der Wahlkarten bereits am Wahltag direkt von den Sprengelwahlbehörden ausgezählt und somit den Bezirken, nicht bloß dem Gesamtergebnis, zugerechnet.

Die Ergebnisse der 279 geografischen Sprengel (inklusive der zugehörigen Briefwahlstimmen) sind auf dieser Karte dargestellt. Zoomen Sie hinein, um zu sehen, wie Ihre Nachbarschaft gewählt hat.

Bezirksratswahlen: So haben die Grazer Bezirke gewählt

Die Grazerinnen und Grazer konnten nicht nur einen Gemeinderat, sondern – mit einem separaten Stimmzettel – auch die Vertretung ihres Wohnbezirks, den Bezirksrat, wählen. Es gibt also insgesamt 17 Bezirksratswahlen. Je nach Einwohnerzahl werden dafür sieben bis 19 Mitglieder gewählt. Diese Mandatare wählen dann ihren Bezirksvorsteher bzw. ihre Bezirksvorsteherin. In allen Bezirken traten die KPÖ, ÖVP, Grünen, FPÖ, SPÖ sowie (erstmals flächendeckend) die Neos an, KFG kandidierte in Lend, Gries, Liebenau, Gösting, Eggenberg und Wetzelsdorf. Auch hier wird der Großteil der Briefwahlstimmen direkt vor Ort ausgezählt und dem Sprengel zugeschlagen – der Rest fließt am Montag, 29. Juni, auf Bezirksebene ein.

Wahl des Migrant:innenbeirats

Die Ergebnisse der Wahl des Migrant:innenbeirats, für die 40.088 Menschen wahlberechtigt waren, werden von der Stadt Graz erst am Montag veröffentlicht.