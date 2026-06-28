Die Gemeinderatswahl in Graz vor fünf Jahren war wieder einmal ein Urnengang, der ratlos zurückließ. Verdutzte, weil andere Ergebnisse voraussehende Meinungsforscher suchten in der unberechenbaren Sprunghaftigkeit der Wählerinnen und Wähler die Ursache ihrer Fehlprognosen. Überraschte Medien titelten mit den Standardfloskeln „Das große Beben“ und „Der historische Erdrutschsieg“. Und überrumpelte Wahlverlierer gaben den anderen Parteien die Schuld am eigenen Scheitern. Am ratlosesten von allen aber war die Siegerin. Mehr noch, sie war erschrocken: Wie kann es sein, dass eine erfolgreiche bürgerlich-liberale Großstadt mit kulturellen und studentischen grün-roten Einsprengseln eine Kommunistin zur Bürgermeisterin wählt? Der Souverän hatte Elke Kahr am links-linken Fuß erwischt.

Die Gründe für die vermeintliche marxistische Revolution

Weltweit relevante Qualitätsmedien, von der New York Times abwärts, entdeckten plötzlich die kleine Stadt in Austria, not Australia. Die Wählerstromanalyse erklärte die über die Landesgrenze hinausstrahlende marxistische Revolution so: Die KPÖ mobilisierte am besten die eigene Klientel und luchste allen Konkurrenten die meisten Stimmen ab. Ihr Sieg fußte vor allem auf einer Wählerabrechnung mit den etablierten Parteien und deren Spitzenpersonal.

Daraus zu lernen, wäre die Hauptaufgabe der Verlierer gewesen. Im Kleinklein mag dies gelungen sein, insgesamt sind sie daran gescheitert, wenn Elke Kahr heute bestätigt werden sollte. Die Bürgermeisterin ist nicht stärker geworden, sie blieb stoisch bei ihrem Programm, das zu null Prozent aus Politik und zu 100 Prozent aus Ideologie besteht. Ausschließlich die Abgehängten und Ärmsten der Stadt bedienend, Sozialpolitik mit milden Alimentationsgaben interpretierend, an der Enteignung allen Kapitalistischen arbeitend. Darauf hatten die Mitbewerber keine ausreichenden Antworten. ÖVP-Mann Kurt Hohensinner wahlkämpfte damit, dass „Graz mehr kann“ – und beklagte vorrangig den Verlust von Parkplätzen in der Staumetropole. Der FPÖ-Spitzenkandidat, er heißt René Apfelknab, versuchte, seine Unbekanntheit durch den Schatten von Landeshauptmann Mario Kunasek zu kaschieren, und schürte plattblauen Ausländerhass damit, dass auch in Graz kein Platz für islamische Prachtbauten sei. Philip Pointner von den Neos positionierte sich als „Der Mutige“ und will wörtlich „weniger herumeiern“.

Eine schwache Bürgermeisterin könnte über die Schwäche der anderen obsiegen

Und die KPÖ-Koalitionspartner? Doris Kampus dampfte die Zukunft der Sozialdemokratie auf „17 Gesundheitszentren für Graz“ ein. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner will, dass „Grün Graz macht“, und treibt Projekte voran, die man gutheißen kann oder nicht. Jedenfalls polarisiert ihre CO 2 -freie Politik so sehr, dass auch sie wieder Wähler in das kommunistische Eck treiben wird.

Kahr ist weder visionäre Politikerin noch aktive Kommunal-Managerin. Sie erhebt diesen Anspruch nicht einmal für sich selbst. Eine schwache Bürgermeisterin könnte heute über die Schwäche der anderen obsiegen.