Oliver Pokorny

Chefredakteur

Oliver Pokorny, 1968 geboren und damit ein Kind der um Freiheit, soziale Gerechtigkeit und kulturelle Umbrüche kämpfenden Studentenbewegung, ist seit Juli 2025 Chefredakteur der Kleinen Zeitung. „Abwechslung ist von allem das Süßeste“ – gemäß dieser Aristoteles zugeschriebenen Erkenntnis sucht der vierfache Familienvater auch beruflich regelmäßig Herausforderungen, unter anderem bei der Kronen Zeitung, den Radiosendern Antenne Steiermark und Antenne Kärnten sowie beim Technologiekonzern Andritz AG. Der Grazer ist Vorsitzender der Kleine-Zeitung-Chefredaktion, der auch Wolfgang Fercher (für Kärnten) und Christina Traar (Wien) angehören.