Schon seine Vorgänger Franz Voves (SPÖ), Hermann Schützenhöfer und Christopher Drexler (beide ÖVP) haben im Amt wahre Ordensfestspiele veranstaltet. Kein Wunder, ist es doch einerseits eine schöne Art außergewöhnlichen Persönlichkeiten für ihre Verdienste um Land und Leute zu danken und fällt doch andererseits ein wenig Glanz und Dankbarkeit auf den Ehrenden zurück. Ein Landeshauptmann (LH) kann mit dieser Schönwetterpolitik im besten Fall auch seine Beliebtheitswerte aufpolieren.

Mario Kunasek (FPÖ) hat seinen Spielraum nun auch außer Protokoll erweitert und eine silberne und goldene Landeshauptmann-Medaille aufgelegt oder Landeshauptmann-Coin, wie es sein Pressesprecher Gerold Fraidl nennt: „Das gibt es etwa beim Bundesheer auch, wo Soldaten mit so einer „Coin“ für Auslandseinsätze geehrt werden“, erklärt der Kunasek-Sprecher, der unter ihm auch gedient hat, als der FPÖ-Chef Verteidigungsminister war.

Beim Bundesheer abgeschaut

Die Coin gibt es nun seit gut einem Jahr, sie ruht in einer Schatulle und wird bisweilen mit einer Dankesurkunde des Landeshauptmannes kombiniert. Solche LH-Urkunden haben auch Kunaseks Vorgänger schon verliehen. Allen, die nicht alt genug sind oder deren Verdienste nicht ausreichen für eine protokolarische Ehrung, aber auch jene, die nach Protokoll durch Kunaseks Vorgänger bereits „ausdekoriert“ worden sind, kann der aktuelle Landeshauptmann nun noch seine Medaille überreichen.

Auch Bürgermeisterin Elke Kahr verleiht außerprotokolarische Medaillen © APA: HANS KLAUS TECHT

Das ist freilich ein politischer Brauch, der nicht erst jetzt in der Grazer Burg erfunden worden ist. Auch ein paar 100 Meter Luftlinie entfernt, im Rathaus, wird dieser gepflogen. Und das schon seit Alfred Stingls (SPÖ) Zeiten, wie Georg Fuchs, der Pressesprecher von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), erzählt: „Bei uns heißt sie daher einfach Stingl-Medaille, eigentlich ist es aber die Uhrturm-Medaille.“ Denn die Bronze-Medaille zeigt das Grazer Wahrzeichen. Auch hier geht es darum, Menschen eine Freude zu machen, die für protokollarische Ehrungen nicht in Frage kommen, erzählt Kahr: „Wenn etwa Amtsleiter in Pension gehen, können wir sie damit auszeichnen und uns bedanken.“ Denn die Arbeit als Abteilungsleiter genügt nicht für ein offizielles Ehrenzeichen. Es müssen nämlich Verdienste um die Stadt vorliegen, die über die berufliche Tätigkeit hinausgehen.