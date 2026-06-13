Im Rahmen des Fortbildungstages des Kriseninterventionsteams (KIT) des Landes Steiermark wurden am Samstag in Kalsdorf bei Graz Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr langjähriges und außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet. Das Kriseninterventionsteam begleitet Betroffene in akuten Krisensituationen und unterstützt sie in den ersten Stunden nach belastenden Ereignissen.

Darüber hinaus leistet das Team wichtige Beiträge in der psychosozialen Nachbetreuung von Einsatzkräften, in der Ausbildung sowie in der Weiterentwicklung von Betreuungsstandards. Die aktuellen Zahlen unterstreichen die Bedeutung dieser Arbeit: Von Jänner bis einschließlich Mai 2026 verzeichnete das KIT-Team bereits 357 Einsätze. Das entspricht einem Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wichtiges Ehrenamt

Ein wesentlicher Teil dieser Leistungen wird ehrenamtlich erbracht. Viele Teammitglieder engagieren sich zusätzlich zu Beruf, Familie und privaten Verpflichtungen, um Menschen in ihren schwersten Stunden beizustehen.

„Wenn Menschen durch schwere Unfälle, den plötzlichen Verlust eines Angehörigen, Gewaltdelikte oder Katastrophen aus ihrem gewohnten Leben gerissen werden, braucht es Menschen, die Halt geben und Orientierung bieten. Genau diese Aufgabe übernimmt das Kriseninterventionsteam mit großer Professionalität und Menschlichkeit”, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek bei der Veranstaltung am Samstag. Die Auszeichnungen seien Ausdruck des Dankes und Respektes.

Landeshauptmann Mario Kunasek dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von KIT © Land Steiermark

Neben den Ehrungen stand beim Fortbildungstag auch die Weiterbildung im Mittelpunkt. Vorträge zu aktuellen Themen der psychosozialen Akuthilfe sowie der Austausch mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen dienen der Qualitätssicherung und stärken die Zusammenarbeit des steirischen Hilfsnetzwerks.

Auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Verwaltung und den Einsatzorganisationen nahmen teil, darunter etwa Harald Eitner (Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung), Klubobmann Marco Triller, Kalsdorf-Bürgermeister Manfred Komericky, Bereichsfeuerwehrkommandant Gernot Rieger oder Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner.