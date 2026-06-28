An diesem einen Tag muss einfach alles perfekt sein. Die Wetterprognose verkündet Sonnenschein, das Brautkleid sitzt wie angegossen, der Krawattenknoten ist fertig gebunden, die Location ist gebucht und alle Gäste haben zugesagt. Genauso herrlich erlebten Vanessa Walzl (vormals Köck) und Klemens Walzl ihre Vermählung.

Ganz klassisch beim Fortgehen kennengelernt

Doch bevor es soweit kommen konnte, musste es ja erst einmal zwischen den beiden jungen Leuten funken. Und das kam, wie man es heute kaum mehr vermuten möchte, im Winter 2017 beim Fortgehen in der Diskothek Bollwerk in Niklasdorf. An diesem Abend entdeckte Vanessa den Mann auf der Tanzfläche und es hat sofort „Klick“ gemacht. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Auch im Beruf auf einer Wellenlänge

Mittlerweile sind die aus St. Lorenzen im Mürztal stammende Vanessa und der in Judenburg aufgewachsene Klemens sogar im selben Beruf tätig. Vanessa hat so von ihrer Tätigkeit als dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin geschwärmt, dass Klemens kurzerhand vom Elektriker umgesattelt hat und jetzt auch sein Talent im Umgang mit Menschen einbringt und diesen Beruf schätzen und lieben gelernt hat.

Perfekte Torte für das Eheglück | Die Liebe wird mit einem Kuss besiegelt © Monika Wittmann

Gemeinsames Reisen und Tierliebe verbinden

Nachdem die Feierlichkeiten abgeschlossen, die letzten Geschenke ausgepackt und alle Glückwunschkarten durchgelesen sind, geht es ab in die Flitterwochen. Das Paar ist sehr gerne auf Reisen und hat sich für den Hochzeitsurlaub die Malediven ausgesucht, wo sie im Jänner einige herrliche Tage zum Entspannen verbringen werden.

Wer in dieser Zeit für die beiden Herzstücke Daisy und Nelly die Futterdosen öffnet, ist noch nicht zur Gänze geklärt. Aber da beide Stubentiger richtige Schmusekatzen sind, wird sich da schnell jemand als Urlaubsbetreuung finden.

Die ganz große Party | Feiern bis spät in die Nacht mit Familie und Freunden © Monika Wittmann

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