Heute wählt Graz: Kann die KPÖ das Ergebnis halten?
Am 28. Juni wird der neue Gemeinderat gewählt. 225.883 Personen sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Graz gilt jedoch seit vielen Jahren bei Wahlen als schwer einschätzbar.
Heute wählt Graz: Kann die KPÖ das Ergebnis halten?
Am 28. Juni wird der neue Gemeinderat gewählt. 225.883 Personen sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Graz gilt jedoch seit vielen Jahren bei Wahlen als schwer einschätzbar.