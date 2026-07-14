Martina Marx

Redakteurin Steiermark-Ressort, Gesundheit

Jahrgang 1982, geboren und aufgewachsen in Graz. War immer schon ein News-Junkie und hat Journalismus und Unternehmenskommunikation an der FH Joanneum studiert, auch das Masterstudium „Content Strategy“ hat sie ebenda abgeschlossen. War Redaktionsleiterin von „Futter“, dem jungen Magazin der Kleinen Zeitung und ist nun für den Bereich Gesundheit verantwortlich. Gestaltet gemeinsam mit Kollegin Sonja Krause den Podcast „Ist das gesund?“ der Kleinen Zeitung.