Man könnte sagen, der Sommer beginnt mit voller Wucht. Eine Hitzewelle hat die Steiermark und weite Teile Österreichs seit Tagen im Griff – und sie wird auch noch einige Tage andauern (siehe nebenstehenden Bericht). Welche Wucht solche ausgedehnten Hitzeperioden entfalten können, zeigt sich an neuen Daten der Ages, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Diese analysiert mit dem Hitze-Mortalitätsmonitoring Todesfälle, die mit hohen Temperaturen in Zusammenhang stehen. Im Sommer 2025 (Juni bis September) lag hier die Steiermark mit 93 Todesfällen voran. Insgesamt waren es österreichweit 449 Todesfälle. Hitzebedingte Todesfälle sind jene, bei denen Personen direkt durch Hitze gestorben sind, etwa durch einen Hitzschlag.

Derartige Extremwetterereignisse werden aufgrund des Klimawandels künftig immer häufiger auftreten. Aber: Hohe Temperaturen sind oft nicht die unmittelbare Todesursache. Häufig versterben Personen während Hitzeperioden, weil die Hitze eben einen zusätzlichen Risikofaktor darstellt. Ein erhöhtes Risiko haben während Hitzeperioden vor allem Personen, die unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden.

Der Körper muss bei Hitze mehr arbeiten

Denn die Hitze stellt eine zusätzliche Belastung für den Körper dar, da er mehr arbeiten muss, um die Körperkerntemperatur stabil zu halten. Übersteigt diese Kernkörpertemperatur 37,1 Grad Celsius, werden die Blutgefäße erweitert, um mehr Blut zur Hautoberfläche zu transportieren. Auch wird die Schweißproduktion angekurbelt, um den Körper zu kühlen. Das alles ist für das Herz-Kreislaufsystem anstrengend. Ältere Menschen sind an solch heißen Tagen besonders gefährdet. Das sieht auch Gudrun Zweiker, Allgemeinmedizinerin in Straden. „Meine Patientinnen und Patienten klagen aktuell öfter über Schwindel, auch fühlen sie sich schwächer.“ Eben auch, weil sich schon bestehende Vorerkrankungen durch die zusätzliche Belastung verschlechtern können.

Allgemeinmedizinerin Gudrun Zweiker © Ärztekammer / Harry Schiffer Photodesign

„Ältere Patienten trinken oft zu wenig, weil sich das Durstgefühl nicht mehr so ausgeprägt ist“, erklärt Zweiker. Trinkt man aber an heißen Tagen zu wenig, kann sich der Allgemeinzustand verschlechtern. Und somit ist die wichtigste Maßnahme, um sich vor der Hitze zu schützen: ausreichend trinken. Gesunden Erwachsenen wird empfohlen, etwa zwei Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen – sprich: Wasser, ungesüßte Tees oder stark verdünnte Fruchtsäfte. Gerade bei älteren Personen, die alleine leben, rät Zweiker in Hitzewellen aufmerksam zu bleiben. „Am besten wäre, wenn Angehörige in der Früh und am Abend bei der Person vorbeischauen, ihr das Trinken vorbereiten und auch die Einkäufe übernehmen.“ So könne man erste Anzeichen von Dehydrierung erkennen: Kopfschmerzen, Kraftlosigkeit, Übelkeit, auch Benommenheit oder Verwirrtheit können vorkommen.

Ältere und Kinder besonders gefährdet

Neben älteren Personen sind auch Kinder durch die Hitze gefährdet, je jünger, umso eher. Denn im Vergleich zu Erwachsenen haben sie eine größere Körperoberfläche in Relation zu ihrem Körpergewicht. „Kopfbedeckungen sind ebenso wichtig bei Kindern, wie dass sie ausreichend trinken“, sagt Zweiker. Bemerken Eltern eine Wesensveränderung bei ihrem Kind, wirkt es lethargisch, sollte man unbedingt ärztlichen Rat einholen.

Ganz grundsätzlich sollten alle Altersgruppen versuchen, die heißesten Stunden und direkte Sonneneinstrahlung zu meiden – zwischen elf und 16:00 Uhr sollte man sich drinnen aufhalten. Erledigungen bzw. körperliche Anstrengung sollte man auf den Morgen oder den Abend verlegen. Um die Temperatur in den Innenräumen so niedrig wie möglich zu halten, gilt es, in den Nachtstunden zu lüften und Fenster sowie Jalousien tagsüber geschlossen zu halten. Zweiker selbst trinkt vor allem viel Wasser, um Hitzetage gut zu überstehen: „Aber nicht eiskalt, denn das bedeutet für den Körper eine zusätzliche Belastung.“